Kariyer planlamasında İngilizce şart

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz, günümüzde ikinci bir dil öğrenmenin, özellikle ikinci dil olarak İngilizce öğrenmenin önemine dikkat çekerek, “İngilizce, uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilerde, eğitim alanında ve uluslararası iletişimde en yaygın kullanılan dildir” ifadesini kullandı.

İngilizce bilmenin iş bulma konusunda kolaylık sağladığını belirten Yavuz, “Yabancı dil bilmeniz durumunda hem daha kolay iş buluyorsunuz hem de mesleğinizde daha hızlı ilerliyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Yavuz, İngilizce bilmenin akademik başarıda da etken rol oynadığının altını çizerek, yabancı kaynaklara ulaşmanın, yapılan çalışmalardan haberdar olmanın günümüz dünyasında çok önemli olduğunu söyledi.

İnternet dili

COVID-19 salgınıyla çevrim içi iletişimin yaygınlaştığını da sözlerine ekleyen Yavuz, internet dilinin İngilizce olduğu hatırlatmasını da yaptı.

Prof. Dr. Yavuz, etkin İngilizce öğrenme yöntemleri hakkında da bilgi vererek, öğrenmenin çaba gerektirdiğini, çaba sarf etmek içinse önemli bir gerekçeye sahip olunmasının öğrenmeyi güdüleyeceğini aktardı.

İletişimi İngilizce olarak gerçekleştirmemizin İngilizceyi öğrenmemizi kolaylaştıracağını da belirten Yavuz, bu sayede öğrenilenlerin kalıcı olacağını da söyledi.

Mehmet Ali Yavuz, yabancı dilde dinleme ve okuma etkinliklerinin dil öğrenmeyi kolaylaştıracağını, dil birimlerinin kalıcılığını arttıracağını ve sözcük dağarcığının gelişmesini sağlanacağını kaydetti.

Herkesin yabancı dil öğrenmesinin mümkün olduğunun altını çizen Yavuz, “Ancak herkesin dil öğrenme biçimi aynı değildir. Herkes aynı şekilde dil öğrenemez. Bazılarının çabuk dil öğrenmesi, kendi öğrenme biçemlerine uygun strateji kullanmalarından kaynaklanır. Kendi öğrenme biçemlerini bulamamış olanlar, dil öğrenmede zorluklar yaşar” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz konuşmasında, UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun söz konusu yöntemleri kullanarak öğretim programlarını güncellediğini söyleyerek, dijital platformlarda İngilizce öğretimi konusundaki çalışmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirdiğini kaydetti.