banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1061
ALTIN
473.551
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4703
EURO
8.4903
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Kariyer planlamasında İngilizce şart

UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz, İngilizce’nin önemine vurgu yaptı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:16
Kariyer planlamasında İngilizce şart
banner337
banner351

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz, günümüzde ikinci bir dil öğrenmenin, özellikle ikinci dil olarak İngilizce öğrenmenin önemine dikkat çekerek, “İngilizce, uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilerde, eğitim alanında ve uluslararası iletişimde en yaygın kullanılan dildir” ifadesini kullandı.

İngilizce bilmenin iş bulma konusunda kolaylık sağladığını belirten Yavuz, “Yabancı dil bilmeniz durumunda hem daha kolay iş buluyorsunuz hem de mesleğinizde daha hızlı ilerliyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Yavuz, İngilizce bilmenin akademik başarıda da etken rol oynadığının altını çizerek, yabancı kaynaklara ulaşmanın, yapılan çalışmalardan haberdar olmanın günümüz dünyasında çok önemli olduğunu söyledi.

İnternet dili

banner341
COVID-19 salgınıyla çevrim içi iletişimin yaygınlaştığını da sözlerine ekleyen Yavuz, internet dilinin İngilizce olduğu hatırlatmasını da yaptı.

Prof. Dr. Yavuz, etkin İngilizce öğrenme yöntemleri hakkında da bilgi vererek, öğrenmenin çaba gerektirdiğini, çaba sarf etmek içinse önemli bir gerekçeye sahip olunmasının öğrenmeyi güdüleyeceğini aktardı.

İletişimi İngilizce olarak gerçekleştirmemizin İngilizceyi öğrenmemizi kolaylaştıracağını da belirten Yavuz, bu sayede öğrenilenlerin kalıcı olacağını da söyledi.

Mehmet Ali Yavuz, yabancı dilde dinleme ve okuma etkinliklerinin dil öğrenmeyi kolaylaştıracağını, dil birimlerinin kalıcılığını arttıracağını ve sözcük dağarcığının gelişmesini sağlanacağını kaydetti.

Herkesin yabancı dil öğrenmesinin mümkün olduğunun altını çizen Yavuz, “Ancak herkesin dil öğrenme biçimi aynı değildir. Herkes aynı şekilde dil öğrenemez. Bazılarının çabuk dil öğrenmesi, kendi öğrenme biçemlerine uygun strateji kullanmalarından kaynaklanır. Kendi öğrenme biçemlerini bulamamış olanlar, dil öğrenmede zorluklar yaşar” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz konuşmasında, UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun söz konusu yöntemleri kullanarak öğretim programlarını güncellediğini söyleyerek, dijital platformlarda İngilizce öğretimi konusundaki çalışmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirdiğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kariyer Planlamasıİngilizce Bilmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz
İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz
Uzmanlar eşliğinde psiko-sosyal destek
Uzmanlar eşliğinde psiko-sosyal destek
‘Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim’ programı başlıyor
‘Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim’ programı başlıyor
GAÜ’den %75 burslu yatay geçiş fırsatı
GAÜ’den %75 burslu yatay geçiş fırsatı
UKÜ 2 binin üzerinde mezun verdi
UKÜ 2 binin üzerinde mezun verdi
Laboratuvar ortamında tam donanımlı eğitim
Laboratuvar ortamında tam donanımlı eğitim
DAÜ 2020 yılında da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında
DAÜ 2020 yılında da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında
GAÜ’den yenidünya düzenine hazırlık için büyük adım
GAÜ’den yenidünya düzenine hazırlık için büyük adım
Hakan Mengüç GAÜ online etkinliklerine konuk oluyor
Hakan Mengüç GAÜ online etkinliklerine konuk oluyor
UKÜ’lü öğrenciler “House in Forest 2020” Uluslararası Proje Yarışması’nda üçüncü oldu
UKÜ’lü öğrenciler “House in Forest 2020” Uluslararası Proje Yarışması’nda üçüncü oldu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim