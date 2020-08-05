İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede puan türünde ilk ona giren öğrencilerin belirlendiği kaydedildi.
Üniversite tercih tarihleri 6 Ağustos- 14 Ağustos olarak açıklandı.
İlk 10’a giren öğrencilerin listeleri şöyle acıkandı: