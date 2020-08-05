İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede puan türünde ilk ona giren öğrencilerin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan yerleştirmede KKTC kontenjanları için kılavuzda “KKTC Uyruklu” olarak gösterilen bölümlerin kodları ile tercihlerini yapacakları ifade edildi.

Üniversite tercih tarihleri 6 Ağustos- 14 Ağustos olarak açıklandı.

İlk 10’a giren öğrencilerin listeleri şöyle acıkandı: