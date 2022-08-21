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“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”

21 Ağustos 2022 Pazar 18:25
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, İletişim ve Yeni Medya üzerine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tunca, “geleceğin meslekleri olarak görülen 50 meslek arasında LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi olarak bölümlerimiz ve bölümlerimizde verdiğimiz eğitimi kapsayan alanlar da bulunmaktadır. Bu da bir kez daha göstermektedir ki genelde iletişim, özelde yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir” dedi.

Prof. Dr. Tunca, “İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak açtığımız yeni bölümler ve güncellediğimiz müfredatlarımız; sektörel beklentileri ve ihtiyaçları karşılamakla birlikte öğrencilerimizin mezuniyetlerini takiben iş bulma olanaklarını da arttırmaktadır” şeklinde konuştu.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN BİRİ

Prof. Dr. Tunca, iletişimin temel insan eylemlerinden biri olduğu üzerinde durarak bu alanda profesyonel olarak çalışanların öneminin giderek artacağına dikkati çekti.

Prof. Dr. Tunca; “Geleceğin meslekleri ve önemini yitirecek meslekler üzerine yapılan güncel araştırmalar göstermektedir ki, özellikle yeni teknolojilerin günlük hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte yakın gelecekte pek çok meslek önemini yitirirken birçok meslek de popülerliğini arttıracaktır. İletişim ve özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte dijital platforma kayan habercilik, yayıncılık, pazarlama, PR, tasarım gibi alanlara, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte eklemlenen yeni bölümler, yeni meslekler de bulunuyor. Multimedya içerik üreticiliği, dijital yayıncılık, veri gazeteciliği, dijital tasarım,  e-spor oyunculuğu, dijital oyun tasarımı gibi… Bunu da dikkate aldığımızda, bu alanda eğitim alan gençlerin mesleklerini uygulama alanı bulmada bir zorlukla karşılaşacaklarını düşünmek mümkün değildir” dedi.

GÜNCEL EĞİTİM PROGRAMLARI

“Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak, eğitimde adanın yüz akı konumunda olan ve yetiştirdiği uluslararası öğrencilerle küresel çapta öğrenci mezun eden üniversitemizin temel misyonu ile hareket etmekteyiz. Bu bağlamda günceli ve iletişim alanının gerektirdiği ve ihtiyaç duyduğu nitelikte profesyonelleri; profesyonel hayatlarına bir adım önde başlamak üzere yetiştirme azmi ve kararlılığı ile çalışmaktayız. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgiyi, ilgili ve donanımlı öğretim elemanlarımızla ve sağlam teknolojik altyapımızla aktarmaya, öğrencilerimizi bilgili ve yetkin profesyoneller olarak sektöre kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuşan LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, yeni bölüm ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

“Halkla ilişkiler, reklamcılık, radyoculuk, sinema, televizyon, görsel iletişim, gazetecilik bölümlerinden mezun ettiğimiz öğrencilerimiz dallarının yanı sıra, bugün sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da iş olanaklarını arttırmış bulunmaktadırlar” diyerek LAÜ’nün iletişim eğitimindeki yeni yönelimlerini aktaran Prof. Dr. Tunca, “fakültemiz mezunları,  aldıkları eğitim sayesinde gazete, radyo – televizyon kuruluşları, haber ajansları, film yapım şirketleri, reklam – halkla ilişkiler ajanslarının yanı sıra dijital platformlarda içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, online habercilik gibi alanlarda, kamu ya da özel sektörde iletişim uzmanı, danışmanı, medya analisti, medya yöneticisi, içerik üreticisi gibi unvanlarla iş olanağına kavuşabilmektedirler” bilgisini paylaştı.

Eğitimin kalitesinin mezunların farklı ülkelerde istihdamlarına olanak verecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tunca, fakülte ve bölümlerinin “günceli yakaladığını ve çağın gereklerini yakından takip ettiğini ve uluslararası kuruluşlarca da onaylanması çalışmalarını” aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

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