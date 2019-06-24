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İç mimar Dündar Özişlek DAÜ iç mimarlık öğrencileri ile buluştu

İç mimar Dündar Özişlek DAÜ iç mimarlık öğrencileri ile buluştu

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:46
İç mimar Dündar Özişlek DAÜ iç mimarlık öğrencileri ile buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü İç Mimar Dündar Özişlek’i ağırladı. DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte, “Meslek Olarak İç Mimarlık” adlı söyleşiyi gerçekleştiren İç Mimar Dündar Özişlek, DAÜ İç Mimarlık Bölümü mezunu olarak, mezun olduğu günden bugüne yaşadığı profesyonel serüveni öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla paylaştı. Büyük ilgi gören söyleşide, tasarlamış olduğu farklı mekanlardan da görüntüler sunan Özişlek, öğrencilerin yoğun sorularına da cevap verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dündar özişlek
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