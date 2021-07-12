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“Habercilik ilkelerinden taviz verilemez…”

Anadolu Ajansı Yayın Editörü Dr. Barışkan Ünal LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:32
“Habercilik ilkelerinden taviz verilemez…”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği İletişim Günleri etkinlik dizisinin son konuğu Anadolu Ajansı Yayın Editörü Dr. Barışkan Ünal oldu. Çevrimiçi ve İngilizce gerçekleşen söyleşide Ünal, “Ajans ve Ajans Haberciliği” üzerine paylaşımlarda bulunarak deneyimlerini aktardı.

  Konuşmasına haber ajansının tanımını ve haber ajanslarının habercilik anlayışının ne olduğunu belirterek başlayan Ünal, ajanslarla basın kuruluşları arasındaki farkları ortaya koyarak haber ajanlarına neden ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ünal: “Basın kuruluşları ve ajanslar arasındaki en önemli fark hedef kitleleri”

  Basın kuruluşları ve ajanslar arasındaki en önemli farkın hedef kitleleri olduğunun altını çizen Anadolu Ajansı Yayın Editörü Ünal, ajansların ekonomi, siyaset, kültür – sanat gibi farklı konulardaki olaylarla ilgili haberleri basın kuruluşlarına servis ettiğini, basın kuruluşlarının ise bu haberleri kendi yayın ilkeleri doğrultusunda seçip kullandığını belirtti.

  Ünal konuşmasında, “dünya genelindeki haber ajansları gerek yaygın basın ofisleri gerekse farklı konularda uzmanlaşmış muhabirleri ile ülke içinde veya dünyanın farklı noktalarında meydana gelen olayları anında haberleştirme ve hızlı bir şekilde iletme olanağına sahiptir” dedi.

  Öğrencilere doğru haber yazma konusunda da bilgiler aktaran Ünal özellikle dijital ortamlarda “tıklanma” uğruna yapılan haberlerden kaçınılması gerektiğini, 5N+1K kuralına bağlı kalarak habercilik ilkelerinin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

  Konuşmasında, Anadolu Ajansı’nın köklü tarihine ve çalışma ilkelerine de değinen Barışkan Ünal konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

   2007 yılından itibaren Anadolu Ajansı’nda önce muhabir, ardından Washington baş muhabiri olarak görev yapan Dr. Barışkan Ünal hâlihazırda Anadolu Ajansı Yayın Editörü görevini yürütmektedir.

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