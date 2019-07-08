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Gülsin Onay piyano festivali gerçekleştirildi

Gülsin Onay piyano festivali gerçekleştirildi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
Gülsin Onay piyano festivali gerçekleştirildi

1.Gülsin Onay Piyano Festivali Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliği ile 4-5-6 Temmuz 2019’da Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

KKTC’de ilk kez gerçekleştirilen Piyano Festivali ile genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Gazimağusa’nın kültürel yaşamına katkı sağlanırken, özelde piyano eğitimi alan her yaştaki amatör piyanistlere sahneye çıkma fırsatı tanımak, çalıştıklarını sergilemek, diğer piyanistleri dinleyerek repertuvar gelişimine katkı sağlamak ve aldığı eğitimin akademik ve sanatsal boyutu ile değerlendirilmesine olanak sağlanmış oldu.

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Piyano atölyeleri ve seminerlerin de gerçekleştirildiği festivalde Kıbrıslı Türk Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpa, Kıbıslı Türk Piyanist Arman Ratip, Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay ve Türkiye’den Piyanist Atakan Sarı da konserler verdi. 

Açılış Konseri Gülsin Onay Tarafından Verildi
Türkiye’den ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20:30’da  açılış konseri verdiği festivale, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile halktan katılımcılar yer aldı.

Dünyanın en önemli Chopin yorumcularından birisi olarak kabul edilerek Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Türkiye Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, resitalinde Beethoven’ın Patetique Sonatı, Chopin’ in Ballade No.3 ve Nocturne Op.48,No.2, Bach’ ın İtalyan Konçertosu ve Franck’ ın Prelude, Choral et Fuge yapıtlarını yorumladı.

Kıbrıslı piyano eğitmeni Jale Derviş’in anısına gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu koristeleri ve koro şefleri Erkan Dağlı, Rana Uluçay ile yönetim kurulu üyesi Esra Uluçaylı tarafından gerçekleştirildi. Festival sonunda Gülsin Onay özel ödülü Görsev Tepe’ye, Jale Derviş özel ödülü Pelin Ece Acar’a, DAÜ Özel Ödülü Papatya Biter’e, KPKD Özel Ödülü Beste Tanrıyakulu’na, Jüri Özel Ödülü Gizel Aktuğ’a ve en iyi Liszat yorumlama ödülü İpek Fatoş Zorba’ya layık görüldü.
 

Anahtar Kelimeler:
Gülsin Onay
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