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Göral Özkan'ın Retrospektif Sergisi Art Rooms Galeri'de Açıldı

08 Temmuz 2022 Cuma 13:01
Göral Özkan'ın Retrospektif Sergisi Art Rooms Galeri'de Açıldı

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Yurt dışında akademik sanat eğitimi alan ilk Kıbrıslı Türk kadın sanatçı Göral Özkan’ın ‘Büyük Düşünen Küçük Kız’ isimli retrospektif sergisi, 5 Temmuz akşamı Girne’deki Art Rooms Galeri'de sanatseverlerle buluştu.   

1938 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen Özkan, Victorya Kız Lisesi’den mezun oldu. 15 yaşındayken Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu bir bursla Ankara’ya gitti ve önce İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde ardından da Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu’nda akademik sanat eğitimini tamamladı. 1959 yılında mezun olup adaya dönen sanatçı, akademik eğitimini yurtdışında tamamlayan ilk Kıbrıslı Türk kadın eğitimci ve sanatçı olmakla kalmamış, aynı zamanda öğretmenlik yılları sonrasında bu alandaki ilk kadın müfettiş de olmuştur. Özkan’ın ayrıca adanın kuzeyinde soyut figüratif çalışmalar gerçekleştiren ilk sanatçılar arasında yer almaktadır. 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) işbirliğinde Art Rooms Galeri'de izleyici ile buluşan Kıbrıslı Türk kadın sanatçı Göral Özkan'ın 'Büyük Düşünen Küçük Kız' isimli retrospektif sergisinin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Göral Özkan'ın torunu akademisyen Göral Erinç Yılmaz ve Art Rooms Galeri Direktörü Oya Silbery katılarak sanatçı ve yayınlanan kitap hakkında konuşma yaptılar.

Doç. Dr. Eser Keçeci tarafından Özkan'ın ailesine, arkadaşlarına hediye ettiği ve miras bıraktığı eserlerin bir araya getirilmesi ile oluşan sergide aynı zamanda ARUCAD'ın katkılarıyla basılan kitabın sunuşu da gerçekleştirildi. Kitapta, Özkan’ın sosyo-kültürel incelemelerle desteklenen biyografisinin yanı sıra toplumsal ve kültürel bağlamlarda yaşam haritası ve eserleri yer alıyor.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek ARUCAD'ın mezun sergileri ve Kıbrıs'ın sanat tarihine ışık tutan Göral Özkan gibi değerli sanatçıların sergilerinin bir araya gelmesi ile yaşadığı mutluluğu dile getiren Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın, "Böylesine anlamlı etkinliklerin gerçekleşmesine imkan sağlayan ARUCAD ile gurur duyuyorum" dedi. 

Prof. Dr. Asım Vehbi: "Sergi ve kitap ile Göral Özkan'ın sanatı çok daha geniş kitlelere ulaşacaktır"

Açılışta konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, "ARUCAD'ın ilk mezunlarının açtığı 7 farklı mekandaki 7 kişisel sergileri, Antalya Kültür Sanat'ta devam eden "Tutkunun Heykeltıraşı Rodin - Erbil Arkın Özel Koleksiyonundan Bir Seçki" sergisi, Art Space'teki ARUCAD Fotoğraf Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe'nin fotoğraf sergisi ve Göral Özkan'ın retrospektif sergisi ile aynı dönemde 10 sergiyi izleyiciye sunmanın heyecanını yaşıyor, ülkemizin ve bölgemizin kültür-sanat hayatına bu gibi etkinliklerle yön vermekten dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. ARUCAD olarak Göral Özkan gibi çok değerli kadın sanatçımızın sergisine ve kitabının yayınlanmasına destek vermek bizim için gururdur. Bu sayede eminim ki bu değerli sanatçının yapıtları ve Kıbrıs Türk sanat tarihine katkıları çok daha geniş kitlelere ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında Göral Özkan'ın öğrencisi olmaktan duyduğu gururu dile getirerek serginin hayata geçirilmesine katkı koyan ARUCAD ve Arkın Group'a teşekkür etti.

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci de konuşmasında, teyzesi olan ve “leydi” olarak tanımladığı Göral Özkan’ın sanat yaşamı ve yayınlanan biyografi kitabı ile ilgili bilgiler verdi. 

Göral Özkan: "Sanatçılar, kendi özgün tekniklerini bulmalı"

Özkan'ın torunu olan akademisyen Göral Erinç Yılmaz ise sanatçının gençlere iletmek istediği mesajını aktardı. Yılmaz, "Genç sanatçılar, her zaman yurt içinde ve yurt dışındaki sanatsal gelişmeleri takip etmeli. Toplumsal olayları gerek toplumun kabul düzeyine, gerekse kendi algılama düzeyine göre değerlendirmelidir. Her sanatçının kendine özgü bir dünya görüşü ve ifade şekli vardır. Bunu kavradıktan sonra kendi özgün tekniklerini ve ifade biçimlerini bularak topluma, kültüre dair kendi algılarını yansıtmak için çalışmalıdır" diyerek Göral Özkan'ın genç sanatçılara olan mesajını iletti. 

Yılmaz konuşmasını, serginin oluşmasında ve kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese, ARUCAD ve Art Rooms'a teşekkür ederek sonlandırdı.

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