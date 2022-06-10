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GİRNE KOLEJİ, MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

10 Haziran 2022 Cuma 11:46
GİRNE KOLEJİ, MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı Girne Koleji bünyesinde çözüm ortağı Gelecek Odaklı Akademi ile birlikte hayata geçirilen organizasyon 01-03 Haziran tarihleri arasında tüm Girne Koleji kampüslerinden lise öğrencilerinin katılımıyla Girne Kolejinin Ankara -Yenimahalle Kampüsünün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gerçekleşen organizasyonda Girne Koleji lise öğrencileri ‘Küresel Sorunlar’ başlığı altında bulunan konuları tartıştıkları yoğun 3 gün geçirdiler. Hazırlıkları Mart ayında başlayan konferansa tüm Girne Koleji kampüslerinden öğrenciler gerek eğitim gerekse konferans hazırlığı noktasında çalışmalarını tamamlayarak katılım gösterdiler. Konferans 4 farklı komitede 7 farklı oturumda dünya sorunlarını tartışılmasına zemin hazırlarken, Girne Koleji öğrencileri gerçekleştirmiş oldukları tartışmalar ve buldukları çözüm önerileriyle geleceğe umut olabilecek nesiller olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bir kez daha gösterdiler. Katılımcılar komitelerde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Komitesi, İklim Değişikliğine Karşı Alınması Gereken Acil Aksiyonlar, Asya-Pasifik Ekonomik İş birliği Teşkilatı Komitesi; Kadınların Ekonomik Hayata Katılmasının Önündeki Engeller, Genel Kurul Sosyal Kültürel ve İnsani Haklar Komitesi, İfade ve Düşünce Özgürlüğü gibi günümüzün konularını farklı ve uluslararası perspektifle birer dünya vatandaşı olarak ele aldılar ve çözüm önerileri sundular.

Model Birleşmiş Milletler Konferansları katılımcılarına 21.yüzyıl becerilerini kazandırmakla kalmıyor, yabancı dil becerileri ile birlikte öğrencilerin genel kültür ve vizyonlarını da geliştiriyor. Konferansa katılım sağlayan öğrenciler, uluslararası bir platformda bulunmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirirken dünya standartlarında öğrenmiş oldukları İngilizceyi ve kendilerini her açıdan geliştiren böylesine bir organizasyonu deneyimlemekten oldukça memnun kaldıklarını ve bu tarz organizasyonlara daha çok katılacaklarını belirttiler. Girne Koleji bünyesinde yapılan açıklamalara istinaden, önümüzdeki yıllarda Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde de bu tip organizasyonlara daha çok yer verileceği ve gençleri kendilerini geliştirmek adına daha fazla programla buluşturmayı planladıklarını ilettiler.

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