Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Girne Koleji ‘Geleneksel Eğitim Zirvesi’ gerçekleştirdi.

7-8-9 Ocak tarihlerinde İstanbul Pendik’te düzenlenen ‘Geleneksel Eğitim Zirvesi’nde;

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, “Stratejik Büyümede Kararlılık” temalı konuşması ile katılım gösterirken, Eğitim Bilimci ve Yazar Dr. Özgür Bolat, “Liderliğin ve Mutluluğun Psikolojisi” temalı konuşmasını yaptı. Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu ise gerçekleşen zirvede “Marka ve Eğitimde Sürdürülebilirlik” temalı bir konuşma yaptı. Girne Koleji Eğitim Direktörü Emre Orhan, “Geleceğin Eğitimine Bakış” temalı konuşması ile katılım sağladı.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu gerçekleşen etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim zirvemizde Marka ve Sürdürülebilirlik teması kapsamında çok değerli konuklarımızı ağırladık. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.