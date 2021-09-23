“Girne Koleji Fethiye Kampüsü” lansman ile eğitim hayatına başladı

“Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganıyla yola çıkan Girne Koleji’nin Fethiye Kampüsü Lansmanına katılım yoğun bir şekilde gerçekleşti. Düzenlenen lansman gecesi ile kampüs, eğitim öğretim hayatına başladı.

Uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji Fethiye Kampüsü’nün lansmanına Girne Amerikan Üniversitesi ve okullar grubu Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Koleji yönetim kurulu başkanı ve eğitim bilişimcisi Ümit Kalko, Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Baro Temsilcisi Avukat Fatih Taşer,Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ve Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Serhat Akpınar lansmanda yaptığı konuşmada, “Girne Amerikan Üniversitesi ve akabinde kurulmuş GAÜ Okullar Grubu'na bağlı olan orta eğitim kurumlarımız herhangi eğitim kurumu değil, uluslararası vizyoner eğitim kurumlarıdır. Benzer şekilde; farklı şehirler ve ülkelerdeki tüm orta eğitim ve yüksek öğretim kampüslerimiz, barındırdıkları akademik sinerji eşliğinde, bulundukları ülkelerin en gözde şehir ve bölgelerine konumlandırılarak, doğaya uyumlu fiziki yapılandırma ile küresel marka olarak ölçeklendirilmiştir. Artık bu ölçeğin ilhamını en güzel yaşamsal ve akademik deneyimlerini paylaşmak için dünyanın her yerinden gelmiş veya o güzel coğrafyada doğmuş, öncülerimiz, eğitmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımız oluşturuyor.” dedi.

Akpınar konuşmasının devamında, “Harekete geçirdiğimiz gücün misyonu eğitimin her seviyesinde nitelikli olanı elde etme ve öğrencilerimizin sosyokültüel ihtiyaçlarına akreditedir. Amacımız, eğitim ve kültür deneyimlerini teşvik etmek ve arttırmaktır. Toplamda 7 ülke 3 kıtayı kapsayan ve geçtiğimiz son dönemde Amerikan Birleşik Devletleri Arizona Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ve anlaşma ile öğrencilerimiz, Kıbrıs Kampüsü veya Amerika Birleşik Devletleri Kampüsü eğitim seçeneklerine dahil oldular. Ve artık kolejlerimizde eğitim alan öğrencilerimizde Arizona Üniversitesinin öğrencisi olmak ve almış olacakları kredili dersleri ile mezuniyetleri sonrasında Arizona Üniversitesine direk geçiş yapabilecekler” diye konuştu.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu da gerçekleştirdiği konuşmada, “ Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşudur. Üniversitemiz 1985 yılında kurulmuş, Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olup 36 yıllık bir tecrübeye sahiptir. 135 farklı ülkeden öğrencisi olan, yurt dışı yerleşkeleri bulunan global bir yapıya sahip olan üniversitemizin vizyonunu, bizlerde kendimize vizyon olarak görüyoruz. Bu vizyonla Türkiye’de Girne Kolejlerinde yeni dünya insanının başarı yolculuğuna odaklandık. Öğrencilerimiz dünya kimliğinde bir vizyonla mezun olsunlar istedik. Bu bağlamda da bir eğitim modeli gerçekleştirdik. Arkasında uluslar arası bir üniversite vizyonu olan yabancı dili önceliklendiren, öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip olduğu bir eğitim modeliyle eğitim sektöründe yerimizi aldık. Fethiye’de bulunduğumuz ve yaptığımız iş birliğinin de tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.