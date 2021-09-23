banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı'ndan Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısı
Rum lidere çağrı
Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de
Prim desteği yürürlükte!
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Talimatla verilen vatandaşlıklar Kıbrıs Türküne hakarettir…
Talimatla verilen vatandaşlıklar Kıbrıs Türküne...
banner376
Flaş Haber
45'i yerel, 71 pozitif vaka
Kapat

“Girne Koleji Fethiye Kampüsü” lansman ile eğitim hayatına başladı

“Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganıyla yola çıkan Girne Koleji’nin Fethiye Kampüsü Lansmanına katılım yoğun bir şekilde gerçekleşti.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:16
“Girne Koleji Fethiye Kampüsü” lansman ile eğitim hayatına başladı

banner341
“Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganıyla yola çıkan Girne Koleji’nin Fethiye Kampüsü Lansmanına katılım yoğun bir şekilde gerçekleşti. Düzenlenen lansman gecesi ile kampüs, eğitim öğretim hayatına başladı.

Uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji Fethiye Kampüsü’nün lansmanına Girne Amerikan Üniversitesi ve okullar grubu Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Koleji yönetim kurulu başkanı ve eğitim bilişimcisi Ümit Kalko, Girne Koleji CEO’su Dilek  Cambazoğlu, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Baro Temsilcisi Avukat Fatih Taşer,Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya,  FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ve Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Serhat Akpınar lansmanda yaptığı konuşmada, “Girne Amerikan Üniversitesi ve akabinde kurulmuş GAÜ Okullar Grubu'na bağlı olan orta eğitim kurumlarımız herhangi eğitim kurumu değil, uluslararası vizyoner eğitim kurumlarıdır. Benzer şekilde; farklı şehirler ve ülkelerdeki tüm orta eğitim ve yüksek öğretim kampüslerimiz, barındırdıkları akademik sinerji eşliğinde, bulundukları ülkelerin en gözde şehir ve bölgelerine konumlandırılarak, doğaya uyumlu fiziki yapılandırma ile küresel marka olarak ölçeklendirilmiştir. Artık bu ölçeğin ilhamını en güzel yaşamsal ve akademik deneyimlerini paylaşmak için dünyanın her yerinden gelmiş veya o güzel coğrafyada doğmuş, öncülerimiz, eğitmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımız oluşturuyor.” dedi.

Akpınar konuşmasının devamında, “Harekete geçirdiğimiz gücün misyonu eğitimin her seviyesinde nitelikli olanı elde etme ve öğrencilerimizin sosyokültüel ihtiyaçlarına akreditedir. Amacımız, eğitim ve kültür deneyimlerini  teşvik etmek ve arttırmaktır. Toplamda 7 ülke 3 kıtayı kapsayan ve geçtiğimiz son dönemde Amerikan Birleşik Devletleri Arizona Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ve anlaşma ile öğrencilerimiz, Kıbrıs Kampüsü veya Amerika Birleşik Devletleri Kampüsü eğitim seçeneklerine dahil oldular. Ve artık kolejlerimizde eğitim alan öğrencilerimizde Arizona Üniversitesinin öğrencisi olmak ve almış olacakları kredili dersleri ile mezuniyetleri sonrasında Arizona Üniversitesine direk geçiş yapabilecekler” diye konuştu.

Girne Koleji CEO’su Dilek  Cambazoğlu da gerçekleştirdiği konuşmada, “ Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşudur. Üniversitemiz 1985 yılında kurulmuş, Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olup 36 yıllık  bir tecrübeye sahiptir. 135 farklı ülkeden öğrencisi olan, yurt dışı yerleşkeleri bulunan global bir yapıya sahip olan üniversitemizin vizyonunu, bizlerde kendimize vizyon olarak görüyoruz. Bu vizyonla Türkiye’de Girne Kolejlerinde yeni dünya insanının başarı yolculuğuna odaklandık. Öğrencilerimiz dünya kimliğinde bir vizyonla mezun olsunlar istedik. Bu bağlamda da bir eğitim modeli gerçekleştirdik. Arkasında uluslar arası bir üniversite vizyonu olan yabancı dili önceliklendiren,  öğrencilerin  milli ve manevi değerlere sahip olduğu bir eğitim modeliyle eğitim sektöründe yerimizi aldık. Fethiye’de bulunduğumuz ve yaptığımız iş birliğinin de tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi
LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi
LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü
LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi
GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!
Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı
LAÜ Tarım Fakültesi Dekanı Aşkın, hibrit tohum konusunda açıklamalarda bulundu
LAÜ Tarım Fakültesi Dekanı Aşkın, hibrit tohum konusunda açıklamalarda bulundu
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray Post Covid-19 Döneminde Uyum sürecini değerlendirdi
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray Post Covid-19 Döneminde Uyum sürecini değerlendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim