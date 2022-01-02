banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Propaganda süreci devam ediyor
Salgının gölgesinde propaganda
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
banner405

Girne College güçlü eğitim kadrosu ile Van’da yeni bir kampüs açtı

Güçlü yönetim ekibi ve deneyimli eğitim kadrosu ile Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan Girne College Van Kampüsü açıldı.

02 Ocak 2022 Pazar 17:43
Girne College güçlü eğitim kadrosu ile Van’da yeni bir kampüs açtı

banner341
Girne College  9. kampüsünü, güçlü ekibi ve yabancı dil konseptli eğitim anlayışı ile Van’da açtı. Girne College’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye’ye ve Van halkına yeni kampüsümüz hayırlı olsun. Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko ve Akademik Kurulumuz ile ailemize yeni katılan Van Kampüsümüzün değerli yöneticileri, öğretmenleri ve velileri ile bir araya gelerek vizyon toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yenilikçi ve global eğitim yaklaşımımız ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu yaptığı açıklamada “Anaokulundan liseye yabancı dil konseptli eğitim anlayışı ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla başarı yolculuğuna Van’da devam ediyor, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Eğitim Girişimcisi ve Girne College Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ise “Van’da yeni kampüs lansmanımızı tamamladık. Türkiye’mizin her köşesinde eğitim yatırımlarına devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ ailesi yeni yılını verilen resepsiyon ile kutladı
GAÜ ailesi yeni yılını verilen resepsiyon ile kutladı
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu
LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu
GAÜ düzenlediği spor müsabakaları ile çeşitli bağış kampanyalarına imza attı
GAÜ düzenlediği spor müsabakaları ile çeşitli bağış kampanyalarına imza attı
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası dolayısıyla LAÜ’de
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası dolayısıyla LAÜ’de
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı
GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma programı düzenliyor
GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma programı düzenliyor
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
Girne Amerikan Koleji ‘21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenledi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim