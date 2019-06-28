Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Radyo Güven arasında işbirliği gerçekleştirildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Radyo Güven arasında iş birliği gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri profesyonel iş hayatına adım atmış olacaklar.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu yaptığı açıklamada; ‘‘ Öğrencilerimize okudukları alanlarda fırsat yaratmaya devam ediyoruz. Radyo Güven ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde yeteneği yatkın olan, ilgi alanlarını karşılayan öğrencilerimiz bizlerin de desteği ile adanın her yerine ulaşan Radyo Güven’de seslerini duyurmaya devam edecekler’’ dedi.



Yayınoğlu, GAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler öğrencisi Canberk Özgedik ile Radyo Güven arasında bir süredir sıcak temasların olduğunu belirterek, öğrencisinin müzik konusunda becerilerinin olduğunu ve Radyo Güven’in de bu konuda birlikte hareket ettiğini vurguladı.Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, ‘‘Bizler Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken onların yanında oluyoruz. GAÜ İletişim Fakültesi öğrencimiz Canberk Özgedik kendisine ait bestesi ile Radyo Güven sayesinde sesini duyuracak. Bu durum bizi gururlandırıyor.’’ ifadelerini kullandı.