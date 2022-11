Girne Amerikan Okulları Atatürk'ü törenlerle andı

Girne Amerikan Okulları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yıl dönümünde düzenledikleri törenlerle andı.

GAU Okullar Gurubuna bağlı , The American College, The International American Elementry School ve The American Nursery School öğrencileri tarafından hazırlanan törende Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü anıldı. Tören, 1 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Atatürk’e özlem şiirleri okundu, okul korosu Atatürk’e duydukları özlem ve sevgiyi şarkılarla dile getirdi. Törenin ardından öğrenciler okullarında bulunan Atatürk büstüne çiçekler bıraktı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacaklarına, devrimlerine sahip çıkacaklarına dair söz verdi.