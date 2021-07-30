“Gelecek doğadır, doğa gelecektir” gelin bir olalım ve bu farkındalığı her bireye aşılayalım

Yürek burkan yangınlarda 4 kişi yaşamını kaybetti, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce hektar alan zarar gördü, ormanlar yok oldu, bildiğimiz gördüğümüz onlarca hayvan hayatını kaybetti. Bilmediğimiz çok sayıda canlı ise yok oldu. Bu felaket sonucunda Türkiye’de doğal döngü bozuldu…

Sayısız türün ve milyarlarca insanın geçim kaynağı olmayı sürdüren, faydaları sayesinde çevresel ve ekonomik olarak oldukça önemli bir noktada olan, binlerce farklı endemik türlerle eşsiz bir fauna ve flora içerisinde olan ormanların yok olmasının hüznünü yaşayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Gelecek Doğadır, Doğa Gelecektir” sloganıyla, çıkış noktası KKTC olan bir proje başlatıyor.

GAÜ Medya Koordinatörlüğü’nün, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın desteği ile hayata geçireceği projeye, Kıbrıs Üniversiteler Birliği, Kıbrıs Çocuk Vakfı ve Kıbrıs Orman Vakfı ilk desteği veriyor.

Konuyla ilgili GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın, ormanlar ve doğal yaşam alanlarının, sayısız canlı türü ve florayı bünyesinde barındırdığını belirttiği açıklamasında şunları söyledi;

“Yanan ve yaşamı son bulan yalnızca ağaçlar veya bilip gördüğümüz diğer canlılar değil. İçerinde barınan ve hayat bulan sayısız canlı türü ve flora, belki bir daha ortaya çıkmamak üzere yok olup gidiyor. Yangınlar sonrası yeniden dikilen ağaçlar belki o ormanı görsel olarak yeniden oluşturacak ancak, binlerce canlı hayat artık bir daha olmayacak. Onun için, bu bilinci ve bu doğal yaşam döngüsünün farkındalığını; 7’den 70’e tüm insanlığa aşılamamız gerekiyor. Biz Girne Amerikan Üniversitesi olarak bu bilinçlendirme ve farkındalık hareketini Yavru Vatan Kıbrıs’tan başlatıyoruz. Tüm Kurum; Kuruluş ve bireysel destekleri alarak, bir çığ gibi büyümek ve bu amaç doğrultusunda toplumun tüm bireylerini bilinçlendirmek için, elimizden gelen tüm desteği veriyoruz”.

GAÜ’nün de üyesi olduğu BM tarafından 2015 yılında kurulan ‘Global Compact’ misyonuna bağlı olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın” 13 ve 14’üncü maddeleri olan; “İklim Eylemi ve Karasal Yaşam”a olan görev ve sorumluluğumuz çerçevesinde, “Ormanların, insanlar ve diğer canlılar için önemi nedir?” sorusunun cevabını bilecek, bu şekilde yok edilmesine ve sahip çıkılmamasına “DUR” diyecek tüm eğitim dünyasının, kurum, kuruluş ve bireylerin desteğini bekliyoruz.