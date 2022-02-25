banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Evinde 5 gr uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Hamitköy'de uyuşturucu
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
banner405

Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek

25 Şubat 2022 Cuma 17:19
Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek

Geleceğin evreni ‘Metaverse’ sertifikalı eğitim programı GAÜ’de gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenlediği özellikle eğitim sektöründe önemli yere sahip olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eğitim verecek.

12 Mart’ta saat 13.00 ve 18.00 arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda ‘Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir?’ soruları Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eşliğinde cevaplanacak. 4 farklı oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitim programı şu başlıklar altında yapılacak;

OTURUM

Metaverse Temel Kavramları

Metaverse Tarihçesi

Metaverse Donanım Gereksinimleri


Metaverse Dünyasında Yer Almak İçin Gerekenler

OTURUM

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap



3. OTURUM


Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

Metaverse Arsa Alımı

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

banner341
OTURUM

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın halka açık bir şekilde gerçekleşeceği, detaylı bilgi ve biletler için 05488352488 numarasına ulaşılabileceği belirtildi.

Blockchain, Kriptopara, Bitcoin, NFT ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal Kimdir?

İlk TV çocuklarından biri olarak doğdu.

1993’de Fizik Mühendisi oldu.

1995’de Türkiye’nin İlk Siber Güvenlik Mühendislerinden biri oldu.

+7 sene Dijital Medya ve Çizgi Film Stüdyoları kurdu. (TRT & AA)

+15 sene IT Güvenlik, Internet ve Mobil Servisleri kurdu. (Koç Holding Finans Grubu / Yapı Kredi)

+15 sene E-Ticaret projeleri kurguladı ve sattı & Operasyon ve Lojistik altyapıları kurdu.

+9 sene Global Teknoloji Firmaları için UX UI tester olarak görev yaptı.

+10 Internet Girişimcilik Projesinin sıfırdan oluşturulmasında ve satılmasında Danışmanlık yaptı.

+10 sene Profesyonel Voleybol oynadı.

+500 Girişim Projesine Destekçi Mentor olarak yol gösterdi.

+500 Türk Kadınına Dünya Çapında Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Blockchain ve Kriptopara” eğitimi düzenledi, Dünyada İlk Kez İşitme Engellilere “Blockchain ve Kriptopara” anlattı.

+5000 Üniversite Öğrencisine “Blockchain ve Kriptopara” farkındalık seminerleri düzenledi.

+30 sene birçok etkinlikte konuşmacı oldu, bireysel, kurum ve topluluklara (+50.000 kişiye) yeni teknoloji eğitimleri verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi
LAÜ öğrencilerinden doğaya karşı farkındalık projesi
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Kadın ve Beslenme” konusu üzerine önerilerde bulundu
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
“Üçüncü dünya savaşı çıkar mı?”
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
‘The American Future College’ öğrencisi Özgül Türkiye’de rekora yüzdü
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ Öğr. Üyesi Apan “hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir”
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim