Geleceğin basketbolcularına GAÜ’den büyük fırsat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü ve KKTC Basketbol Federasyonu işbirliğinde hizmet verecek olan “GAÜ Basketbol Okulu”, 7-11 yaş çocukları bünyesine bekliyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan “GAÜ Basketbol Okulu” için kayıtların devam ettiği, okula ilk etapta 7-11 yaş aralığında ki çocukların kabul edileceği ifade edildi. GAÜ Basketbol Okulu bünyesinde çocuklara, uluslarası seviyede temel basketbol eğitminin yanında, Türkiye Basketbol federasyonu etik kuralları bünyesinde profesyoneller eşliğinde eğitim verileceği ifade edildi.

GAÜ Basketbol Okulu bünyesinde eğitim alan öğrenciler ayrıca, GAÜ Basketbol Kulüp takımlarına yükselme şansı ve aynı zamanda; Amerikan Koleji bünyesinde burs imkanları ile okuma şansını yakalayacak.

2 Temmuz 2019 Salı günü başlayacak “GAÜ Basketbol Okulu” ile ilgili ayrıntılı bilgiye, 0533 862 7162 ve 0548 870 1016 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği ifade edildi.