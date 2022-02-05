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GAÜ’nün KKTC’ye özel yüzde 100’e varan burs fırsatı ile ara dönem kayıtları devam ediyor

05 Şubat 2022 Cumartesi 11:01
GAÜ’nün KKTC’ye özel yüzde 100’e varan burs fırsatı ile ara dönem kayıtları devam ediyor

GAÜ’nün KKTC’ye özel yüzde 100’e varan burs fırsatı ile ara dönem kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde 50. yılına ilerlediği 2021-2022 Akademik yılı bahar dönemine özel; %100’e varan burs fırsatı ile KKTC, lise eğitiminin 4 yılını kesintisiz KKTC’de tamamlayan TC ve 3. dünya ülkesi vatandaşlara sunmaya devam ediyor.

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Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2021-2022 Akademik yılı bahar dönemi için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, %100’e varan burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Tıp, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %100’e varan burs fırsatı için, aday öğrencilerin gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden 16 Şubat’a kadar online başvuru yaparak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

Tıp, Eczacılık ve Pilotaj bölümlerinde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.

Son Başvuru Tarihi 16 Şubat

GAÜ’nün 50. yılına doğru ilerlerken sunmuş olduğu burs fırsatları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da; 0850 650 2000 ve 0548 870 87 17 numaralı telefon numaralarından ulaşılabileceği bildirildi.

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