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GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde 50. Yılına ilerlediği 2021-2022 Akademik yılına özel; sınavsız ve mülakatsız %90 burs fırsatını, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, KKTC, lise eğitiminin 4 yılını KKTC’de tamamlayan TC ve 3. dünya ülkesi vatandaşlara sunmaya bu yılda devam etme kararı aldı.

03 Eylül 2021 Cuma 15:49
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor

Ön Başvuru Koşulu İle Sınavsız %90 Burslu Eğitim Fırsatı  

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinin devam etmesi ve yoğun talepten dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2021-2022 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşları ile lise eğitimini KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız %90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Tıp, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin www.gau.edu.tr/kibrisaday  web sitesinden online başvuru yaparak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

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Tıp Fakültesi Sınırlı Sayıda Kontenjanıyla %50 Burs İmkanı Sağlıyor

Eczacılık ve Pilotaj bölümlerinde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtilirken, Hukuk bölümü için %90 burs fırsatının kontenjanlar ile sınırlı olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Tıp Fakültesi de sınırlı sayıda kontenjanlarla %50 burslu kayıt fırsatı ile öğrenci kabul edileceği bildirildi.

GAÜ’nün 50. yılına doğru ilerlerken sunmuş olduğu sınavsız %90 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da; 0850 650 2000 ve 0548 870 87 17 numaralı telefon numaralarından ulaşılabileceği bildirildi.  

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