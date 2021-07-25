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GAÜ’nün büyük indirim fırsatı ile master ve doktora kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen öğrenci adayları için büyük burs fırsatları ile başvurular devam ediyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 19:52
GAÜ’nün büyük indirim fırsatı ile master ve doktora kayıtları devam ediyor

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı; dünya ve bölge sıralamasında üst sıralarda yer alan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına; geleceğini ve kariyerlerini uluslararası kalite ve belge ile güvence altına almak isteyenlerin beklendiği vurgulandı.

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“Master ve Doktora Programlarında Büyük İndirim Fırsatı”

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan Yüksek lisans ve Doktora programlarına; GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel fiyat fırsatlarının sunulduğu belirtilen açıklamada başvuruların devam ettiği ifade edildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2021-2022 Akademik yılında 44 Yüksek lisans ve 15 Doktora programına öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada,  öğrenci adaylarının yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(850) 650 20 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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