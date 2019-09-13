GAÜ’den TÜSF Başkanı Prof. Dr. Tamer’e teşekkür plaketi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC üniversitelerine uluslararası arenada yer alma noktasında destekte bulunan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer’e teşekür plaketi takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, GAÜ’nün eğitim göstermiş olduğu başarısının yanında, bugüne kadar spor alanında da kendisini ve ülkesini uluslararası arenada başarıları ile gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirtti açıklamada, bu yolunda kendilerine ve tüm KKTC üniversitelerine uluslararası arenada yer almaları noktasında büyük destek olan Türkiye Üniversite Sporları federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer’e GAÜ adın teşekkür plaketi takdim ettiklerini ifade etti.