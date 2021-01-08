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GAÜ’den bahar döneminde tüm bölümlere %100 burs fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemine özel, lise eğitimini KKTC’de tamamlamış mezunlara yönelik tüm bölümlerde %100 burs fırsatı sunuyor.

08 Ocak 2021 Cuma 14:00
GAÜ’den bahar döneminde tüm bölümlere %100 burs fırsatı
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2020 yılında yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarına ve Lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik GAÜ, 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi için, Pilotaj Bölümü hariç tüm bölümlerine sınavsız %100 burslu öğrenci alma kararı aldı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, yükseköğretimde 35 yıllık akademik bilgi birikimi deneyimi ile, uluslararası tanınır diplomaya sahip olmak isteyen üniversite adayı; KKTC vatandaşları ve lise eğitimini KKTC’de tamamlamış TC vatandaşlarına yönelik, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemine özel, Pilotaj bölümü hariç tüm bölümlerde 7 yıl kesintisiz %100 burs imkanı tanıdıkları belirtildi. GAÜ’nün, KKTC’nin ilk üniversitesi olmasının yanında, dünyanın en prestijli akreditasyon kurumları tarafından tanınırlığa sahip olduğu belirtilen açıklamada, bunun yanında Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Arizona Devlet Üniversitesi tarafından binlerce üniversite arasından GAÜ’nün global ortaklığa seçildiği ve geçtiğimiz aylarda Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nün GAÜ bünyesinde öğrenci alımlarına başladığı ifade edildi.

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Ayrıca, GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan Global kampüsleri ile, öğrencilere dünyanın kapılarını açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 200’ün üzerinde dünya üniversitesi ile de akademik işbirliklerini aktif olarak sürdürdüğü ifade edildi.

Üniversite eğitimlerini bir dünya üniversitesinde almak isteyen herkese kapılarının açık olduğu bildirilen açıklamada, 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemi %100 burslu öğrenci kabullerinin başladığı ve başvuruların kontenjan ile sınırlı olduğu vurgulandı.

GAÜ’nün 35. Yılına özel sunmuş olduğu sınavsız %100 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da 0850 650 2000 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaü Burs
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