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GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor

17 Aralık 2021 Cuma 16:28
GAÜ’den anlamlı bağış kampanyaları gelmeye devam ediyor

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) anlamlı bağış kampanyalarına imza atmaya devam ediyor.

GAÜ’nün düzenlediği bağış kampanyaları kapsamında Kıyafet Toplama Kampanyası ve Kitap Toplama Kampanyası gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada;

“Üniversite olarak bağış kampanyalarımıza durmadan devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Kıyafet Toplama Kampanyası’nda kıyafetler 24 Aralık’ta GAÜ Atletizm Pistinden teslim alınacaktır. Toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Kitap Toplama Kampanyamız kapsamında ise, Kitaplar 24 Aralık’ta GAÜ Atletizm Pistinden teslim alınacaktır. Toplanan kitaplar Lefkoşa Kütüphanesine ve ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır” denildi.

GAÜ ayrıca “Bir maliyetle evcil hayvan sahiplenmek, onları ticari bir mal olarak görmek demektir” diyerek bir canlıyla dost olmak isteniyorsa satın almak yerine barınaklardaki hayvanları sahiplenmenin önemli olduğuna vurgu yaptı ve ‘Satın Alma Barınaktan Sahiplen’ dedi. Daha detaylı bilgiye; Girne Köpek Barınağına 05338393838 no’lu telefondan ulaşılabileceği söylendi.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 17:31
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