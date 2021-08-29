GAÜ’de Sinovac-Coronavac aşılaması sürerken Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar aşı hakkında bazı noktalara değindi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Sinovac COVID-19 Aşısı hakkında bilinmesi gereken bazı noktalar olduğuna dikkat çekerken GAÜ’den yapılan açıklamada da Smart Health Sağlık Merkezi’nde Sinovac-CoronaVac aşı uygulamasının devam ettiği bilgisi verildi.

GAÜ’den yapılan açıklamada kampüs içerisinde bulunan Smart Health Sağlık Merkezi’nde saat 09.00-16.00 arasında isteyenlerin aşı yaptırabileceği kaydedildi. Peki, Sinovac-CoronaVac Aşısı’nda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar aşı hakkında bilgiler verdi.

İlk önce kimler aşılanmalıdır?

COVID-19 aşı kaynakları sınırlı olmakla birlikte, maruz kalma riski yüksek olan sağlık çalışanlarına ve yaşlılara aşılama için öncelik verilmelidir. Ülkeler, hedef grupları önceliklendirmeleri için kılavuz olarak DSÖ Önceliklendirme Yol Haritasına ve DSÖ Değerler Çerçevesine başvurabilirler. Aşı, 18 yaşından küçük kişiler için, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu için önerilmemektedir.

Hamileler aşı olmalı mı?

Gebe kadınlarda Sinovac-CoronaVac (COVID-19) aşısına ilişkin mevcut veriler, gebelikte aşının etkinliğini veya aşıyla ilişkili olası riskleri değerlendirmek için yetersizdir. Bununla birlikte, bu aşı, hamile kadınlar da dahil olmak üzere, Hepatit B ve Tetanoz aşıları gibi iyi belgelenmiş bir güvenlik profiline sahip diğer birçok aşıda yaygın olarak kullanılan bir adjuvan içeren inaktive edilmiş bir aşıdır. Bu nedenle, hamile kadınlarda Sinovac-CoronaVac (COVID-19) aşısının etkinliğinin, benzer yaştaki hamile olmayan kadınlarda gözlenenle karşılaştırılabilir olması beklenmektedir. Gebe kadınlarda güvenlik ve immünojenisiteyi değerlendirmek için daha ileri çalışmaların yapılması beklenmektedir. Bu arada DSÖ, hamile kadına aşılamanın faydalarının potansiyel risklerden daha ağır bastığı durumda hamile kadınlarda Sinovac-CoronaVac (COVID-19) aşısının kullanılmasını önermektedir.

Aşıyı başka kimler alabilir?

Obezite, kardiyovasküler hastalık ve solunum yolu hastalığı dahil olmak üzere ciddi COVID-19 riskini artırdığı tespit edilen komorbiditeleri olan kişiler için aşı önerilir. Aşı, geçmişte COVID-19 geçirmiş kişilere sunulabilir. Mevcut veriler, bu kişilerde doğal enfeksiyondan sonra 6 aya kadar semptomatik yeniden enfeksiyonun olası olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, özellikle aşı arzının sınırlı olduğu durumlarda, aşılamayı bu dönemin sonuna kadar erteleyebilirler. Emziren kadınlarda diğer yetişkinlerde olduğu gibi aşı etkinliğinin benzer olması beklenir.

Aşı kimlere önerilmez?

Aşının herhangi bir bileşenine karşı anafilaksi öyküsü olan kişiler aşılanmamalıdır. Akut PCR ile doğrulanmış COVID-19 olan kişiler, akut hastalıktan iyileşene ve izolasyonu sona erdirme kriterleri karşılanana kadar aşılanmamalıdır. Vücut ısısı 38,5°C'nin üzerinde olan herkes, ateşi düşene kadar aşılamayı ertelemelidir.

Önerilen doz nedir?

SAGE, Sinovac-CoronaVac aşısının kas içinden 2 doz (0,5 ml) olarak kullanılmasını önermektedir. DSÖ, birinci ve ikinci doz arasında 2-4 haftalık bir aralık önermektedir. Tüm aşılı bireylerin iki doz alması önerilir. İkinci doz, ilkinden 2 haftadan daha kısa bir süre sonra uygulanırsa, dozun tekrarlanmasına gerek yoktur. İkinci dozun uygulanması 4 haftadan fazla ertelenirse, mümkün olan en erken fırsatta verilmelidir.

Bu aşı, halihazırda kullanılmakta olan diğer aşılarla nasıl karşılaştırılır?

İlgili çalışmaların tasarlanmasında alınan farklı yaklaşımlar nedeniyle aşıları kafa kafaya karşılaştıramayız, ancak genel olarak, DSÖ Acil Kullanım Listesine ulaşan tüm aşılar, COVID-19 nedeniyle ciddi hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede oldukça etkilidir. .

Güvenli mi?

SAGE aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkındaki verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etmiştir. Güvenlik verileri şu anda 60 yaşın üzerindeki kişiler için sınırlıdır (klinik araştırmalardaki az sayıda katılımcı nedeniyle). Daha genç yaş gruplarına kıyasla yaşlı erişkinlerde aşının güvenlik profilinde herhangi bir farklılık beklenmemekle birlikte, bu aşıyı 60 yaşından büyük kişilerde kullanmayı düşünen ülkeler aktif güvenlik izlemesini sürdürmelidir.

Aşı ne kadar etkili?

Brezilya'da yapılan büyük bir faz 3 denemesi, 14 gün arayla uygulanan iki dozun semptomatik SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı %51, şiddetli COVID-19'a karşı %100 ve 14günden sonra hastaneye yatışa karşı %100 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi (ikinci dozu aldıktan sonraki günler).

SARS-CoV-2 virüsünün yeni türevlerine karşı çalışır mı?

Gözlemsel bir çalışmada, P.1'in SARS-CoV-2 örneklerinin %75'ini oluşturduğu Brezilya, Manaus'taki sağlık çalışanlarında Sinovac-CoronaVac'ın semptomatik enfeksiyona karşı tahmini etkinliği %49,6'dır (4). Etkinlik, Sao Paulo'da P1 sirkülasyonu varlığında (örneklerin %83'ü) gözlemsel bir çalışmada da gösterilmiştir.

Parasetamol gibi ağrı kesicilerin alınması önerilir mi ?

COVID-19 aşılarının rapor edilen yan etkileri çoğunlukla hafif ila orta şiddette ve kısa süreli olmuştur. Bunlar şunları içerir: ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ishal ve enjeksiyon bölgesinde ağrı. Aşıyı takiben bu yan etkilerden herhangi birinin oluşma olasılığı, spesifik COVID-19 aşısına göre farklılık gösterir. Yan etkileri önlemek için COVID-19 aşısını almadan önce parasetamol gibi ağrı kesicilerin alınması önerilmemektedir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin aşının etkisini nasıl etkilediğinin bilinmemesidir.