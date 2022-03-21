GAÜ’de Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek

GAÜ VE AZERBAYCAN DEVLET DİASPORA BAŞKANLIĞI, AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ İŞ BİRLİĞİNDE NEVRUZ BAYRAMI TÖRENİ YAPILACAK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde ve Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ortaklığında Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek.

GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olan tören GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde 21 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00’de yapılacak. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekillerinin konuk olacağı, Türk Dünyasının ortak değeri Nevruz Bayramı töreni halka açık olarak gerçekleşecek.Etkinlik kapsamında KKTC’de şarkılar söylenerek, çeşitli etkinlikler de yapılacak. Etkinliğe, TBMM Milletvekilleri ve Azerbaycan Milletvekilleri de katılım gösterecek.