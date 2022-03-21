banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Acı haber
Ani ölüm
Ani ölüm
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol!
banner404

GAÜ’de Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek

21 Mart 2022 Pazartesi 08:34
GAÜ’de Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek

banner341
GAÜ VE AZERBAYCAN DEVLET DİASPORA BAŞKANLIĞI, AZERBAYCAN-KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ İŞ BİRLİĞİNDE NEVRUZ BAYRAMI TÖRENİ YAPILACAK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde ve Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ortaklığında Nevruz Bayramı töreni gerçekleşecek.

GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olan tören GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde 21 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00’de yapılacak. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekillerinin konuk olacağı, Türk Dünyasının ortak değeri Nevruz Bayramı töreni halka açık olarak gerçekleşecek.Etkinlik kapsamında KKTC’de şarkılar söylenerek, çeşitli etkinlikler de yapılacak. Etkinliğe, TBMM Milletvekilleri ve Azerbaycan Milletvekilleri de katılım gösterecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Ataman açıklamalarda bulundu
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Ataman açıklamalarda bulundu
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yurdukoru, ağız sağlığının önemine dikkat çekti
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yurdukoru, ağız sağlığının önemine dikkat çekti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasına ilişkin açıklamalarda bulundu
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasına ilişkin açıklamalarda bulundu
LAÜ öğrencileri Yedidalga İlkokulu’na yönelik “Renkli Eller” projesi gerçekleştirdi
LAÜ öğrencileri Yedidalga İlkokulu’na yönelik “Renkli Eller” projesi gerçekleştirdi
GAÜ Öğr. Gör. Dr. Çakıroğlu dünya denizcilik faaliyetleri ve KKTC’nin bu noktadaki öneminden bahsetti
GAÜ Öğr. Gör. Dr. Çakıroğlu dünya denizcilik faaliyetleri ve KKTC’nin bu noktadaki öneminden bahsetti
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ARUCAD’da seramikle buluştu
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ARUCAD’da seramikle buluştu
GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri BRT kuruluş tarihini birinci ağızdan dinledi
GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri BRT kuruluş tarihini birinci ağızdan dinledi
Kas erimesi tedavisinde en etkili yöntem egzersizdir
Kas erimesi tedavisinde en etkili yöntem egzersizdir
Daha sağlıklı bir yaşam için daha az tuz tüketin
Daha sağlıklı bir yaşam için daha az tuz tüketin
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser’den 14 Mart Tıp Bayramı ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser’den 14 Mart Tıp Bayramı ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim