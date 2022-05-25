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GAÜ’de “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” paneli gerçekleştirildi

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
GAÜ’de “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” paneli gerçekleştirildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri   Derneği (DİMED) himayelerinde düzenlenen kadın konulu panelin ikincisi Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temasıyla Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile işbirliği içerisinde  23 Mayıs 2022, Pazartesi günü  gerçekleştirildi.

DİMED Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşması ile başlayan panel, Başkent Üniversitesinden katılan panelistler   Prof. Dr. Nermin Yeniköse,  Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu, ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden katılan panelistler, Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan, Yrd. Doç. Dr. Saltuk Aytaçoğlu’nun ve moderatörlük de yapan Doç. Dr. Münevver Çağın’ın sunumlarıyla devam etti. Panelde Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadının Rolü, Sürdürülebilirlik ve Kadınların Dijitalleşme Açığı, Tarihsel Süreçte Türk Toplumunda Kadın ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik ve Kadının Siyasi Temsili, Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, Kadın Sağlığında Sürdürülebilirlik Tehlikede başlıklı konuların tartışıldığı panel konukların da yoğun ilgi gösterdiği soru cevap bölümüyle tamamlandı. Panelin sonunda GAÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan plaketleri panelistlere takdim edildi

Panelin ikinci yarısında ise, DİMED himayelerinde Başkent Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil tarafından “Yapay Zeka Okuryazarlığı Sertifika Programı” gerçekleştirilerek katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitimin sonunda Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil’e plaketi takdim edildi.

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