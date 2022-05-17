GAÜ’de Bahar Festivalinin ilk günü çeşitli etikinliklerle başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organize ettiği Bahar Festivali etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

“The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşen 2022 Bahar Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Lions Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Kısa Film Yarışması” Gala Gecesi gerçekleşti ve ödüller takdim edildi.

Gala gecesine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sibel Siber, DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpına, duayen yönetmen Osman Sınav, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Lions Kulüpleri ve GAÜ akademik kadrosu katılım gösterdi. Gecede dereceye giren filmlere ödülleri takdim edilirken, yarışmanın birinci filmi olarak seçilen ‘Çarşamba’ isimli filmin yönetmeni Sadık Tevfik Kayrakçı ödülünü ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav’ın elinden aldı. Gala gecesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs’ın sevilen seslerinden olan Ayşegül Zaim ve ekibi de bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Ayrıca festival kapsamında GAÜ Lympic’te DJ Doğuş Kılıç ve DJ Ertan Nedim’in performansları ile GAÜ öğrencileri doyasıya eğlendi.

GAÜ Bahar Festivalinin üçüncü günü olan 18 Mayıs Çarşamba günü etkinlikler yine hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, tavla turnuvasının 2. elemesi, ses yarışması, balon topu maçı gibi etkinlikler gerçekleşecek. Ayrıca festivalde GAU Orkestralarının müzik dinletisi de olacak.