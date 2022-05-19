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GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

19 Mayıs 2022 Perşembe 18:27
GAÜ yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

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Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) Sertaç Savim 250 sporcu arasında Türkiye beşincisi oldu.

GAÜ Türkiye'de yeni zaferlere imza atmaya devam ediyor. Üniversiteler Süper Ligi Yarışmalarında 250 sporcunun katıldığı ferdi müsabakalarda GAÜ sporcusu Sertaç Savim milli sporcu Ali Can Şeker'e 3 - 2 yenilince Türkiye millî takım sporcularının da katıldığı ferdilerde ilk üçe girme şansını yitirdi. Buna karşın güzel oyunuyla gönülleri fethederek GAÜ farkını fark ettirdi. Üniversiteler Süper Ligde Muzaffer Doğgün başkanlığındaki GAU masa tenisi takımı dördüncü olarak Afyon'da KKTC’yi başarı ile temsil etti.

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