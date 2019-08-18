GAÜ Yaz Yüzme Kursları’nın 2. kısmı başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü bünyesindedüzenlenen Yaz Okulları Yüzme Kursları’nın ilk kısmının başarıyla ve yoğun ilgiyle karşılanmasının ardından, Yüzme Kurslarının ikinci kısmı 22 Ağustos tarihinde başlıyor.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Spor Kompleksi bünyesindeki yüzme havuzunda farklı yaş grubu ve kategorilerde gerçekleşecek olan kursun, alnında uzman eğitmenler ve akademisyenler tarafından verileceği belirtilen açıklamada, kursun 22 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Takımlar Koordinatörü Kenan Güvensoy yüzme kursunun amacının, özellikle yaz aylarında bilinçsiz deniz ve havuzlara girilmesi ile boğulma oranlarının artması ve buna bağlı olarak profosyonel eğitmenler tarafından verilecek teknikler ile bu oranların en aza indirilmesi olduğunu bildirdi. Yüzmenin sağlık açısından çok öneme sahip spor dallarından birisi olduğuna değinen Güvensoy, özellikle erken yaşlarda çocuklara doğru tekniklerin aktarılmasının, olası tehlikelere karşı alınacak en büyük önlemlerden birisi olduğunu söyledi.

Güvensoy ayrıca, bünyelerinde başlayan “Yüzme Kurslarının”, profosyonel eğitmenler eşliğinde, 22 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında 4-14 yaş çocuklara yönelik gerçekleştiğini ve kayıtların devam ettiğini söyleyerek, kursların hafta içi Pazartesi ve Perşembe günleri 16:30 – 17:30 saatleri arasında GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Spor Kompleksi bünyesindeki yüzme havuzunda gerçekleşeceğini belirtti.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklama ise, ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0533 882 89 99 numaralı telefona ulaşılabileceğini ifade etti.