GAÜ yaz dönemi kurs kayıtları devam ediyor

Konuyla ilgili GAÜ Spor Koordinatörlüğün’den yapılan açıklamada, “Yaz Dönemi Spor Kursları” kayıtlarının devam ettiği, tenis, badminton, kids do ve eskrim alanlarında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimlerin verileceği ifade edildi.



GAÜ SPOR EĞİTİMLERİ, ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER TARAFINDAN VERİLİYOR



Konuyla ilgili yapılan açıklamada geniş pandemi önlemlerinin alındığı “Spor” kurslarının alanında uzman akademisyenler tarafından verildiği vurgulandı.



GAÜYaz Spor Kursları bünyesinde;

GAÜ Tenis Kursları Salı ve Perşembe saat 16:30’da, Cumartesi ise 14.00’de GAÜ Tenis Kortunda,

GAÜ Kids Do Kursları Çarşamba saat 15:30’da, Cumartesi ise 11:00’de GAÜ İlkokul Spor Salonunda,

GAÜ Badminton Kursları Salı saat 18:00’de Cumartesi ise 14:00’de GAÜ Kolej Spor Salonunda,

GAÜ Eskrim Kursları Salı saat 18:00’de Cumartesi ise 14:00’de GAÜ Kolej Spor Salonunda gerçekleşecek.

GAÜ spor kursları hakkında detaylı bilginin braşlara göre; tenis için 0542 879 36 19, Kids Do Kursları için 0542 877 79 32, Badminton Kursları için 0533 841 72 83, Eskrim Kursları için ise 0548 835 07 27 numaralı telefonlara ulaşılabileceği ifade edildi.

