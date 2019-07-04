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GAÜ ve Medipol Üniversitesi arasında işbirliği konusunda ilk adım atıldı

GAÜ ve Medipol Üniversitesi arasında işbirliği konusunda ilk adım atıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
GAÜ ve Medipol Üniversitesi arasında işbirliği konusunda ilk adım atıldı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve beraberinde GAÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim işbirlikleri, öğrenci ve akademisyen değişim programları, Tıp Fakültesi konusunda çeşitli konular hakkında değerlendirme gerçekleştirildi. Ayrıca, Lisans ve Lisans Üstü eğitimde akademisyen ve öğrenci değişim konularının da görüşüldüğü ziyarette, AR-GE ve teknoloji konularında yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
GaüMedipol
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