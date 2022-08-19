GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akademik Koordinatörlüğü’nde, Girne Koleji Afyon kampüsü organizasyonu ile ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirelecektir. GAÜ’nün Türkiye’deki markası olan, pandemi döneminde dahi yatırımlarını artırarak 12 okula ulaşan Girne Kolejleri merkez ofisi de programın gerçekleşmesine de etkin olarak görev almıştır.

GAÜ Akademik Koordinatörlüğü'nde Girne Koleji Afyon kampüsü organizasyonu ile organize edilen Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü programı iki gün sürecektir. Birinci gün olan 24 Ağustos tarihinde; Afyon Valiliğince dünya standartlarında bir alan olarak düzenlenerek ülkemiz turizm değerlerine kazandırılan Frig Vadisi gezisi ve saat 18.00’ de ise Girne Afyon Koleji konferans salonunda ‘100ncü Yıl Büyük Taarruz Paneli’ ile devam edecektir. Programın ikinci günü olan 25 Ağustos Perşembe günü ise Şehitliklerin ziyareti yapılarak, bize böyle bir vatanı bırakan Şühedanın ruhları bir kez daha anılacak daha sonra da 100ncü Yıl Zafer Yürüyüşü’ne katılım gösterilecektir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan GAÜ Genel Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, ‘Bilindiği üzere geçen yıl Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100ncü yılıydı. GAÜ olarak Hacettepe Üniversitesi ve POTA (Polatlı Belediyesi tarihi Alanlar tanıtım Merkezi) tarafından düzenlenen “100ncü Yılında Sakarya’dan Büyük Taarruz’a” adlı konferansa katılmıştık. Geçtiğimiz yıl Polatlı’da gerçekleştirdiğimiz programı bu yıl Afyon’da, “Atatürk’ün izinde, Büyük Taarruzun 100’ncü yılında, Girne Koleji Afyon kampüsünde yapacağımız panel ile tamamlayacağız. Moderatörlüğünü de üstleneceğim 24 Ağustos’taki “100ncü Yıl Büyük Taaruz Paneli”ne; Başkomutan Emsalsiz Lider Atatürk ile Büyük Taarruz kitaplarının yazarı Em. Tümg., Ahmet Yavuz ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devletler Hukuku Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hakan Arıdemir konuşmacı olarak katılacaktır. Panele başta Afyon halkı olmak üzere 100ncü yıl etkinliklerine katılmak için Afyon’a gelen herkes davetlidir. İsteyen izleyicilerimiz panel sonunda Em. Tümg. Ahmet Yavuz’a kitaplarını imzalatabilecektir. Panel sosyal medya platformlarından canlı olarak da yayınlanacaktır’diyerek etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Girne Amerikan Üniversitesi olarak Milli Mücade’lenin iki önemli muharebesinin 100ncü yıllarında bu bölgelerde aynı havayı solumaktan, oldukça kıvançlı ve gururluyuz. Büyük Taarruz’un sonlandığı, “Ordular, ilk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” emrinin sonlandığı yer olan, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti(K.K.T.C.)’nde bir çok yerleşim yerine adını veren İzmir’i ise her daim K.K.T.C.’de hissediyoruz. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.