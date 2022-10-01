GAÜ uluslararası açılımlara devam ediyor

Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Libya ile ilişkilerinin gelişmesi, Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) aracılığı ile ivme kazandı.

GAÜ ve Libya yetkilileri arasında birkaç gün süren yoğun çalışmalar neticesinde GAÜ’de imzalar atıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde GAÜ tarafından misafir edilen heyet adayı sevdiklerini ve memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

GAÜ, COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ile Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ile imzaladıkları ek anlaşmalarla, yüksek öğrenim camiasında yapılan açılımları ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.