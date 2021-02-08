GAÜ Uluslarararası Diplomasi Okulu (INTSOD) online eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Uluslararası Diplomasi Okulu Online Eğitimlerinin ikinci kısmında; 20-21-27 Şubat tarihlerinde Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr.Haluk Karadağ tarafından; “Çok Taraflı Dünyada Komu Diplomasisi” adı altında; 21. Yüzyılda Kamu Diplomasisine Giriş, 21nci Yüzyılda Kültürel Diplomasiye Giriş, Kamu Diplomasisi Araç ve Teknikleri, Kültürel Diplomasi Çalışmaları, Kamu-Kültürel Diplomasi Kampanyaları ve Değerlendirmesi ile Pratik Çalışmalar başlıkları altında toplam 18 saatten oluşan eğitim modülünü sunuyor.

Ayrıca, 20-21-27-28 Şubat tarihlerinde GAÜ ve Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Hasan Ünal tarafından “Anlaşmazlık Çözümü, Arabuluculuk ve Müzakere Becerileri” adı altında; Anlaşmazlık Çözümü, Arabuluculuk ve Müzakere Becerileri, Çatışmanın Kaynağını Anlamak, Müzakere Becerilerini Anlama, Çatışmayı Yönetme İlkeleri, İşbirliği \ Müzakere İçin Adımlar, Genel Bir Senaryoyla İlgili Katılımcılarla Müzakere Simülasyonu, başlıkları altında İngilizce olarak toplam 24 saatten oluşan eğitim modüllerinin gerçekleşeceği belirtildi.

GAÜ Diploması Okulu’nun eğitim modülleri hakkında açıklamalarda bulunan GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Ögr. Gör. ve GAÜ Diplomasi Okulu Direktörü(UDIO) Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar; ‘Diplomasi 4.0, İklim Değişikliği Diplomasisi, Dijital ve Siber Diplomasi, Kamu Diplomasisi ve Çok Kutuplu Dünya, Çok taraflı Diplomaside Etkili Yazışma, Gıda ve Ticaretinin Güvenliği, Kimseyi Arkada Bırakma, Barış, Güvenlik ve Gelişim, Liderlik Özellikleri ve Gelecekte Liderlik, Uyuşmazlık ve Çatışmaların Çözümü, Arabuluculuk ve Görüşme Teknikleri ‘olduğunu belirterek bu modüllerin sürekli güncellenip yenilendiği ifade etti.

INTSOD vizyon ve misyonu hakkında açıklamalarda bulunan Akyar; “GAÜ Uluslararası Diplomasi Okulu(INTSOD) vizyonu, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve siyasetin klasik araç, usül ve boyutlarının, bilgi teknolojileri ve araçları ile yeniden değerlendirerek yorumlamayı, bu konularda yeni ortaya çıkan durum ve gelişmeleri yakından takip ederek paydaşlarının durumsal farkındalıklarını arttırmayı, katılanlara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika vermeyi ve bu alanda söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Okul bu konular ile ilgili duruma göre gerekli akademik toplantı ve aktiviteleri de düzenleyecektir.

GAÜ Diplomasi Okulu’nun misyonu; öğrencilere, master ve doktora öğrencilerine, devlet kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluş ve özel sektörün temsilcilerine, bu konulara ilgi duyan herkese; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi ve Siyaset alanının, bilinen klasik araç ve boyutlarının, günümüzde bilgi teknolojileri yaptığı etkileşimi anlatmak, bu araç ve boyutlara ilave edilen günümüz dinamiklerinin, ortaya çıkan yeni kavram ve anlayışların neler olduğunu aktarmaktır. Alanında tecrübeli ve deneyimli personel ile verilen eğitim ve programları BM VE AB’ye akredite bir kuruluş olan Almanya ve İsviçre merkezli “Dünya Diplomatlar Birliği” onaylı bir sertifika ile vererek, paydaşlarının, kendi fonksiyonel alanlarında, eşdeniklerine göre bir adım önde olmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt koşulların [email protected] mail adresi ve0(392) 650 20 00-1488 no'lu telefondan ulaşılabileceği belirtildi.