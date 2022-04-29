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GAÜ Turizm Haftası ve kariyer günleri coşkuyla kutlandı

29 Nisan 2022 Cuma 12:21
GAÜ Turizm Haftası ve kariyer günleri coşkuyla kutlandı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile GAÜ prokolü ile gerçekleştirilen, Turizm ve Gastronomi Bölümleri Etkinlik Kulübü GATO tarafından turizm haftası kapsamında düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde sektör öncüleri buluştu.

GAÜ Turizm Fakültesi öğretim görevlisi ve staj koordinatörü Dr. Ezgi Özcan moderatörlüğünde yapılan etkinlikte öğrenciler kariyer stantlarında otel yetkilileri görüşme fırsatı buldu. Otellerin farklı departmanları için iş başvurusunda bulunan öğrenciler Spectrum salonunda gerçekleştirilen törende sektör liderlerinin başarı hikayelerini dinleme fırsatı buldu.

Büyük bir coşku ile geçen etkinlik yoğun program akışı ve detayları ile adeta turizm şenliği tadında geçti. Yiyecek-içecek stantları, palyaço ile yüz boyama, DJ performansı, canlı müzik, golden trio band show, kör tadım yarışması gibi detaylarla zenginleştirilmiş etkinlik unutulmaz sahnelere şahit oldu.

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Son Güncelleme: 29.04.2022 12:22
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