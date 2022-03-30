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GAÜ turizm fakültesi öğrencileri yeme-içme servisleri dersini uygulamalı olarak otelde gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri yeme-içme servisleri dersini uygulamalı olarak otelde gerçekleştirdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 18:10
GAÜ turizm fakültesi öğrencileri yeme-içme servisleri dersini uygulamalı olarak otelde gerçekleştirdi

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GAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Özcan önderliğinde yeme-içme servisleri dersini Lord’s Palace Otelde uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Eğitim Müdürü Sultan Güngör; Executive Chef Ahmet Kartal: Skylounge Marrakech Club ve Odyssey Club işletme koordinatörü Atakan Ersin Durmuş; Bella Marin işletme müdürü Serkan Korkmaz: pazarlama ve iletişim müdürü Yosun Su Özerem; otel PR ve iletişim sorumlusu Dalia Zayed GAÜ öğrencilerine eğitim vererek sektör ve departmanlar ile ilgili soruları yanıtladılar. Service sequences, types of menu, cost control, service equipments konularının işlendiği uygulamalı ders workshop aktiviteleri ve otel operasyon tanıtımı ile sonlandı.

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