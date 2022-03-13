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GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ilk kez hastane departmanlarını tanıdılar

13 Mart 2022 Pazar 17:43
GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ilk kez hastane departmanlarını tanıdılar

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, yeni akademik dönemleri kapsamında ilk kez bir hastane ziyaretinde bulunarak hastane departmanları hakkında bilgi alma fırsatı buldular.

Hastane ziyaretlerine oldukça yoğun ilgi gösteren GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, hastane görevlileri ile beraber tanıtıma katılarak bölümlerle ilgili bilgiler aldılar. Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, “Hastane departmanlarına oldukça yoğun ilgi gösteren öğrencilerimiz özellikle doktor olmaya ilk adımlarını atarlarken ziyaretimizden büyük bir heyecan duydular. Ziyaretimizin amacı önümüzdeki yıllarda stajlarına başlayacak olan öğrencilerimizin hangi departmanda çalışacaklarına karar vermeleri yönündeydi” dedi.

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