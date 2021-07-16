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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Acar “sağlıklı yaşamak istiyorsanız suyu ihmal etmeyiniz”

Kamu ve özel hastanelerde uzun yıllar görev yapan ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi’nde akademisyenlik görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Acar, sağlıklı yaşam sürmeye dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2021 Cuma 16:09
GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Acar “sağlıklı yaşamak istiyorsanız suyu ihmal etmeyiniz”

Prof. Dr. Hasan Acar söz konusu açıklamasında, sağlığın sadece uzun ömür değil, ölene kadar ruhsal, bedensel ve sosyal yönden kaliteli bir yaşam sürmek olduğunu belirtti ve bununla bağlantılı olarak su içmenin önemine dikkat çekti. Yeterli su tüketmenin ciddi anlamda önemli olduğunu vurgulayan Acar açıklamasında, “Yeterli ve kaliteli su içmek oldukça önemli bir konudur. Vücudumuzun yarıdan çoğu sudan ibarettir. Bu nedenle ne kadar yeterli ve kaliteli su içiyorsak o kadar sağlık kalitemiz yüksek demektir. Vücuttaki zararlı maddeler su ile atılır. Vücutta ortaya çıkan, çeşitli yollarla vücuda alınan zehirlerin ve kanser yapıcı maddelerin, ağır metallerin özetle bütün zararlı atıkların vücudumuzdan atılma yolları böbrekler yoluyla üretilen idrar ve bağırsaklar yoluyla üretilen dışkı iledir. Her iki yolda da bu zararlı atıkların yeterince atılabilmesi için taşıyıcı madde olarak bol miktarda suya ihtiyaç duyulur” dedi.

“SU İÇMEK TANSİYONU DÜZENLEMEKTEN GENÇ GÖRÜNMEYE KADAR HER ŞEYE İYİ GELİYOR”

Acar açıklamasının devamında, yeterince su içmenin damar tıkanıklıklarının yanında kanı en iyi sulandıran madde olduğunu, tansiyonu düzenlediğini, kaslar ve eklemlerin daha rahat çalıştığını, vücudun susuz kalması durumunda ise migren ve sırt ağrılarının tetiklendiğini belirtirken yeterli su içildiğinde organların doğru çalıştığını ve bunun da mutluluk seviyesini yükselttiğini söyledi.

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Yüzünüzün daha genç görünmesini istiyorsanız su için diyen Prof. Dr. Hasan Acar, “Su cildimizin gerginliğini artırır, nemlendirir. Vücudumuzdaki bütün hücrelerimiz suyun içindedir. Yeteri kadar su içilmediğinde bu suda azalma olur ve tıpkı sönen bir balon gibi derimiz büzüşür ve kırışır” dedi.

Su tüketiminin kanserin de önüne geçtiğini belirten Acar, yeteri kadar su içildiğinde kanser yapıcı atıkların mesane ve bağırsak duvarı ile daha az temas ettiği için, mesane ve bağırsak kanserlerinin çok daha az oranda ortaya çıktığını da belirtti.

“SU KAPLARI DA EN AZ SUYUN KALİTESİ KADAR ÖNEMLİDİR”

Su içilen kaplarında en az su tüketmek kadar önemli olduğunu vurgulayan Acar, “Piyasada satılan 17 litrelik büyük damacanaların plastik kaplarının AB sağlık standartlarına uygun olmayıp, kanserojen olma riski vardır. Bu nedenle bu kapların altlarındaki işaretleri mutlaka incelemeli ve sağlık standartlarına uygun olanları tercih etmeliyiz. Ayrıca pet şişelerde bulunan sular uzun süre sıcak ortamda veya tam tersi donduruldukları durumda bazı kanserojen maddelerin ortaya çıkması ve suya geçmesi de mümkündür. Suların ideal saklanma ortamları +4 ile +20 derece arasında karanlık olmalıdır” dedi.

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