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GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı

28 Eylül 2022 Çarşamba 00:14
GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı GAU The American College Minikler Masa Tenisi Şampiyonası’ndaki kız - erkek takımının başarıları taçlandırıldı.

GAU The American College 13-15 yaş altı Minikler Masa Tenisi Şampiyonası’ndaki kız - erkek takımına gösterdikleri başarılardan dolayı düzenlenen yemek organizasyonunda miniklere hediyeleri de takdim edildi.

GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar’ın düzenlemiş olduğu etkinlikte Doç. Dr. Sadık Akyar, Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün ve Masa tenisi antrenörü Oğuz Aydın da bulundu. Camelot Beach’te gerçekleşen organizasyonda GAU The American College minikleri hem sezonun yorgunluğunu attı hem de hediyelerini aldılar.

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