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GAÜ TENİS TAKIMI OYUNCUSU AZRA ŞAMPİYON OLDU!

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:20
GAÜ TENİS TAKIMI OYUNCUSU AZRA ŞAMPİYON OLDU!

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Tenis Akademisi’nde gerçekleşen büyükler hafta sonu turnuvasında Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Tenis takımı oyuncusu Azra Yalkıç şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 02-05 Haziran tarihlerinde Sakarya’da gerçekleşen Tenis Akademisi’nde Büyükler Hafta Sonu Turnuvası yapıldı. GAÜ Tenis takımı oyuncusu Azra Yalkıç tüm maçlarını set kaybetmeden alıp grubundan birinci çıkarak finaldeki rakibini de mağlup ederek şampiyon oldu.

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şampiyonluğu için Azra’yı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımıza ve herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

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