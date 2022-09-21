GAÜ sempozyum ve zirveleri ile fark yaratıyor

‘kıbrıs psikoloji zirvesi’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Psikoloji Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede; Psikolojik Danışman, Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay, Psikolog, Yazar Dr. Sinem Durusal, Klinik Psikolog, Yazar Beyhan Budak, Klinik Psikolog, Yazar Ziya Ünlütürk ile 4 ayrı oturum gerçekleşecek.

GAÜ’de gerçekleşecek ‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ 6 Kasım 2022 Pazar günü GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezinde, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu zirve şu başlıkları içerecek;

Psikolojik Danışman, Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay: “Şefkat Cesaret İster”

Psikolog, Yazar Dr. Sinem Durusal: “Gerçekten Hepimizin Yakını Bir Narsist Mi? Kişiliğin Karanlık ve Aydınlık Üçgeni”

Klinik Psikolog, Yazar Beyhan Budak: “Bazı İlişkiler Neden Ömür Boyu Sürer?”

Klinik Psikolog, Yazar Ziya Ünlütürk: Kötünün Reddi: Kötü Olsan Daha Mı İyi Olurdu?”.