GAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ESENYEL; “KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ORTAK KADERİ”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Küresel strateji ve işbirliklerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel "Kuzey Kıbrıs Kültürel Mirasımıza sahip çıkmak, Kıbrıs'ta yaşayan her ferdin ayrıca her kurum ve kuruluşun sahip çıkması gereken bir olgudur" dedi.

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü kapsamında "Cultural Heritage Management" Kültürel Miras Yönetimi dersi içerisinde önemli bir adım atıldı. Dersi veren GAÜ akademisyeni Dr. Seden Özerden yönetiminde St. Hilarion Kalesi yaklaşık otuz öğrenci ve diğer öğretmenler tarafından 25 büyük çöp poşeti kullanılarak temizlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmet Esenyel, “Böylesi adımlar, sürdürülebilir turizm felsefesi ile, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından da ayrıca sahip çıkılmalıdır" dedi. Esenyel ayrıca, “Devletin attığı adımlara yardımcı olunmalı. Bir turizm destinasyonunu, diğerlerinden ayıran en önemli unsur, farklı medeniyetlerin yaşamlarını günümüze kadar yansıtan ve bizlere bırakılan kültürel mirasa sahip çıkmaktan geçmektedir. Böylesi tarihi ve kültürel zenginlik, ülkemizi diğer turizm destinasyonlarından ayıran en önemli özellik olmalıdır. Walt Disney'e ilham veren, yüzbir evler efsanesini bünyesinde barındıran St. Hilarion Kalesi başka hiçbir ülkede yok. Girne'de Balabayis Manastırı, Buffavento Kalesi, Girne Kalesi, Antik Lambusa kenti ve Mağusa'nın Lala Mustafa Paşa Camii, St. Barnabas İncilinin yazıldığı yer olan St. Barnabas müzesi, Apostolos Andreas mucizesine konu olan Apostolos Andreas, Shakespeare'in Othello Tragedyasına ev sahipliği yapan Othello kalesi, sadece yüzde üçü bulunan, yüzde doksan yedisi yer altında keşfedilmeyi bekleyen Salamis Harabeleri Güzelyurt'daki St. Mamas kilisesi, Lefke'de Vuni Sarayı ve Soli harabeleri, Lefkoşa'da önemli Osmanlı Eserlerinin beşiği ve onun etrafında olan Selimiye Camii, Büyük Han ve tumarcılar ( kumarcılar ) hanı, hiç olmadığı bir dönemde toplumun tüm kesimleri tarafından böylesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürekli temizlenmeli, renovasyon ve restorasyonlarının yapılması gereklidir" şeklinde ifade etti.

“Bu Kültürel Miras Bizim, Başka Kuzey Kıbrıs Yok”

Prof. Dr. İsmet Esenyel açıklamasında ayrıca “Kültürel miras, bir ülkenin turizm anlamında en büyük sermayesidir. Örnek verecek olursam onlarca Burj El Arab, Burj Halifa, bir Salamis Harabeleri'nin kıymetinde değildir asla olamaz. Aradaki fark, bazı ülkeler, kendilerinde böylesi tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırmadıkları için turist çekmek anlamında bu açığı kapatmanın yolunu devasa ultra modern binalar tasarlayarak hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bir Dubai'nin tarihi 60 yılı geçmez. Bizler ise bu topraklarda binlerce yıl yaşamış medeniyetleri, ata yadigarı eserleri çok acımasızca bakımsız tutuyor, korumuyoruz ve onlara gerekli önemi vermiyoruz. Bu faaliyetler Haziran sonuna kadar Girne Bölgesinde dört tarihi yerin daha temizlenmesi ile devam edecek" dedi. Esenyel açıklamasına şöyle devam etti;

“Kıbrıs Üniversiteler Birliği Önemli Bir Kanal Olmalı”

Ülkemizde Kıbrıs Üniversiteler Birliği'ne bağlı yirmiye yakın, ülkemizin doğusundan batısına kadar uzanan coğrafyasına yayılmış güzide üniversiteler var. Bu üniversiteler sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi bölgelerindeki tarihi ve kültürel varlıkları gözbebekleri gibi korumalı Turizm Bakanlığına bağlı Eski Eserler Dairesi ile koordinasyon halinde bu anlamda belli sorumluluklar almalıdırlar . Devletin maddi ve manevi imkânlarının yetmediği yerde, Kıbrıs Üniversiteler Birliği bu koordinasyonu sağlamalıdır. Burada esas amaç kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde yaşatılmasını sağlamak olmalıdır” şeklinde belirtti. Prof. Dr. Esenyel, Turizm Bakanlığına da St. Hilarion'daki temizlik gününe katkı koyan herkese sertifika vererek onore edeceğini belirtti ve ayrıca St Hilarion'daki bu temizlik gününe ücretsiz otobüs vererek ulaşım sağlayan NTL travel yetkililerine de teşekkür etti.