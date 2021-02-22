GAÜ Pilotaj, simülatör ile bölümünü güçlendiriyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda merkezi bulunan simülatör firması ile görüşen GAÜ Pilotaj bölümü, uçuş eğitimlerinde aktif olarak kullandığı Diamond DA40 uçaklarının simülatör sistemi için satın alma sürecini başlattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem şunları söyledi;

“Bu sayede geleceğin pilot adayları, eğitimde ve mezuniyetleri sonrası kullanacakları gerçek uçak tiplerinin sorumluluğunu almadan önce, kendilerini üniversitelerinin bünyesinde ki uçuş simülatörüyle defalarca uçuşlar gerçekleştirerek bu sorumluluğa motive edecekler. Üstelik pilotaj eğitiminin olmazsa olmaz simülatör eğitimi safhasına da yapmış oldukları pratik ve alıştırma uçuşlarıyla, bir nebze hazırlanmış olacak pilot adayları, kokpit ortamıyla bire bir bağdaşık halde olacaklar.

GAÜ Pilotaj bölümü bünyesinde barındıracağı simülatörler ile, öğrencilerin uçuş eğitimi safhasına kullanacakları tek motorlu Diamond DA40 tip uçağın, tüm fonksiyonlarını kullanabilecek. Dış kabin profesyonel uçuş sırasında gerçekçi bir deneyim yaratmak için tam boy gövde ölçüsünde olup, iç kaplamalar ve koltuklar gerçek uçağın replikaları şeklindedir. Simülatörde bulunan tüm sistemler, FNPT lisansını desteklemektedir. Kabin içi aydınlatma ve havalandırması bulunan sistem, gerçek uçak kokpitini aratmamaktadır. Hem kaptan hem yardımcı pilot tarafında bulundurduğu kulaklık ve mikrofon soketleriyle öğrenciyi uçuş fizyolojisine adapte etmektedir.

Bu anlamda pilot adaylarına; toplum genelinden farklı olan, motorsal bellek, görsel ve işitsel alanları daha büyük hacimde olan havacı beyni mantığını aşılamayı hedefleyen Girne Amerikan Üniversitesi pilotaj bölümü, öğrencilerine çağımızın mesleği olan pilotlukta, başarılı olmaları yolunda çalışmalarına devam etmektedir.”