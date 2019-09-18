GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, GAÜ Pedagojik Formasyon programı ve kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu.

2019-2020 akademik yılı KKTC vatandaşları için formasyon kayıtlarının başladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Sönmez; “Lisans bölümünden mezun olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de görev yapacak öğretmen adayları pedagojik formasyona kayıt olarak öğretmen olma şansını yakalayacaklar. Bu akademik döneme göre yalnızca KKTC uyruklu; mezun ve son sınıf öğrencilerin başvuru yapabilecek” dedi.

Sönmez; “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2019-2020 eğitim-öğretim güz döneminin 1. Yarıyılı ve bahar döneminin ikinci yarıyılı okutulmak üzere üniversitemiz ve diğer üniversitelerin lisan programlarında okumakta olan 3. Sınıf ve mezuniyet aşamasında olan 4. Sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik üniversitemizde kayıtla başvuru alınacaktır. Ekim ayının ilk haftası Pedagojik Formasyon dersleri başlayacaktır. Dersler iki dönem şeklinde devam edecektir. İlk dönem 6; ikinci dönem 4 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde program tamamlanacaktır. Derslerin %50’si sınıf ortamında GAÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde, %50’si ise uzaktan eğitim şekilde gerçekleşecektir. Alanında uzman deneyimli hocalarımızın da öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktaracaklardır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları tüm KKTC Milli Eğitime bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adayların, Pedagojik Formasyon Koordinatörü ve Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olga Pilli ile görüşebileceğini belirten Sönmez, genel başvuruları uygun görülen adayların, www.gau.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygun görülen adayların internet üzerinden ya da GAÜ Öğrenci İşleri ofisinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.