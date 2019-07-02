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GAÜ okullar grubu uluslararasılaşma programı ile Türkiye yolcusu

GAÜ okullar grubu uluslararasılaşma programı ile Türkiye yolcusu

02 Temmuz 2019 Salı 15:40
GAÜ okullar grubu uluslararasılaşma programı ile Türkiye yolcusu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35 yıllık uluslararası eğitim tecrübesini, Okullar Grubu bünyesinde uluslararası eğitim veren Amerikan Koleji ile tüm Türkiye çapında yayma noktasında önemli bir anlaşmaya imza attı.

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GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Başkanlık Ofisinde gerçekleşen anlaşmaya, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk danışmanı Aral Doğu ve Türkiye’nin en iddialı eğitim yatırımcısı Ümit Kalko katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sahip oldukları birikim ve tecrübeyi anavatanda yaymak amacı ile GAÜ Okullar Grubu bünyesinde ki Amerikan Koleji ile Franchising hareketini daha üst boyuta taşıyacak bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, tüm Türkiye çapında başlatılan gelişme ile ilgili, Ümit Kalko ile masaya oturduklarını belirtti. Akpınar, GAÜ Okullar Grubu’nun uluslararasılaşma programı dahilinde Türkiye yolcusu olduğunu ifade ederek, Amerikan Koleji’ni Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak tüm Türkiye’ye götürmeye başladıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili GAÜ Okullar grubundan yapılan açıklamada ise, ortaya koyulan uluslararası franchise hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve franchise başvuru formuna, www.gau-americancollege.k12.tr adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Uluslararasılaşma
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