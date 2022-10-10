GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama

Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Baht Berrak Yörük 10 Ekim Dünya Sağlık günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Yörük “10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün sağlık tanımına göre: sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” dedi.

Ruhsal anlamda iyi hissetmediğinizde bedensel anlamda da sıkıntılarınızın başlamasının fark edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yörük “Bu sıkıntılar baş ağrıları, kalp çarpıntısı, cinsel fonksiyonlarda bozulma, nefes almada güçlük vb. sıkıntılar olabiliyor. Tam aksini düşündüğümüzde yani bedensel olarak iyi hissetmediğimizde ruh sağlığımız da olumsuz etkilenmektedir” dedi.

Yörük açıklamasının devamında şöyle belirtti “Çünkü ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal sıkıntılar kişinin bedenin de sindirim sistemi sorunları, kas ağrıları ve benzeri sorunlara yol açabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ruhsal bozuklukların fiziksel sağlığı, fiziksel bozuklukların da ruhsal sağlığı etkilediğini göstermektedir. Ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu unutmadığımız nice sağlıklı günlere. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününüzü Kutlarım.”