banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Haspolat’ta bir evin yatak odasından çalınan nakit parayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Haspolat’ta hırsızlık
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını bile alamıyoruz!
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını...
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
banner405

GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:12
GAÜ Öğretim Görevlisi Yörük’ten 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili açıklama

Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Baht Berrak Yörük 10 Ekim Dünya Sağlık günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Yörük “10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün sağlık tanımına göre: sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” dedi.

Ruhsal anlamda iyi hissetmediğinizde bedensel anlamda da sıkıntılarınızın başlamasının fark edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yörük Bu sıkıntılar baş ağrıları, kalp çarpıntısı, cinsel fonksiyonlarda bozulma, nefes almada güçlük vb. sıkıntılar olabiliyor.  Tam aksini düşündüğümüzde yani bedensel olarak iyi hissetmediğimizde ruh sağlığımız da olumsuz etkilenmektedir” dedi.

Yörük açıklamasının devamında şöyle belirtti “Çünkü ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal sıkıntılar kişinin bedenin de sindirim sistemi sorunları, kas ağrıları ve benzeri sorunlara yol açabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ruhsal bozuklukların fiziksel sağlığı, fiziksel bozuklukların da ruhsal sağlığı etkilediğini göstermektedir. Ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu unutmadığımız nice sağlıklı günlere. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününüzü Kutlarım.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü
LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı
LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı
GAÜ Akademisyeni Apan “sokak hayvanları konusunda GAÜ olarak oldukça hassasız”
GAÜ Akademisyeni Apan “sokak hayvanları konusunda GAÜ olarak oldukça hassasız”
GAÜ Akademisyeni Dr. Güllüelli’den 1-7 Ekim ‘Emzirme Haftası mesajı’
GAÜ Akademisyeni Dr. Güllüelli’den 1-7 Ekim ‘Emzirme Haftası mesajı’
GAÜ uluslararası açılımlara devam ediyor
GAÜ uluslararası açılımlara devam ediyor
GAÜ’de uluslararası eğitim ve sosyal bilimler kongresi gerçekleşecek
GAÜ’de uluslararası eğitim ve sosyal bilimler kongresi gerçekleşecek
Açıkada: Kalp sağlığı için fiziksel aktivite önemli
Açıkada: Kalp sağlığı için fiziksel aktivite önemli
LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor
LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor
GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı
GAÜ The American College şampiyon masa tenisçilerinin başarıları taçlandırıldı
GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”
GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim