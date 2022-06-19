GAÜ öğrencileri “The Picnic Fest” de doyasıya eğlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Multiculturel Center tarafından organize edilen “The Picnic Fest” kapsamında oldukça renkli anlar yaşandı.

GAÜ Multiculturel Center (MCC) tarafından organize edilen “The Picnic Fest” GAU Lympic’de düzenlenirken festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Color fest, water ballon fight gibi aktivitelerle beraber çeşitli oyunların da yer aldığı festival programında birbirinden lezzetli yemekler, eğlenceli oyunlar ve müzik dinletileri de gerçekleştirildi.

Festivalde programı bünyesinde 19.30’da düzenlenen After Party’de; DJ Retromade, DJ Sera, DJ Yusuf Kaplan ve DJ Takue gibi isimlerin sahne performansı gerçekleştirdiği festivalde öğrenciler doyasıya eğlendi.