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GAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını yine unutmadı

28 Mart 2022 Pazartesi 18:33
GAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını yine unutmadı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin organize ettiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

GAÜ sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda GAÜ Öğretim Görevlisi Songül Yiğit ‘in desteği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde, Girne’de bulunan Kaşgar mevkiinde, Liman bölgesinde ve Belediye binası önündeki sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

GAÜ Öğretim Görevlisi Songül Yiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Öğrencilerin böyle projeleri düşünüp, bütün iyi niyetleriyle bu denli kıymetli organizasyonlar yapmaları çok duygulandırıcı. Sosyal medya kullanımının arttığı, internetin artık vazgeçilmez olduğu bu dünyada, bazı zamanlar ister istemez duyarlı olunması gereken konuları unutmamalıyız. Umut ediyorum ki böyle projeler çoğalsın ve daha geniş çapta yapılsın. Öğrencilerime bu projeyi organize ettikleri ve beni de projeye dâhil ettikleri çok teşekkür ediyorum” dedi.

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