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GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti

13 Şubat 2022 Pazar 08:15
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti

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GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in sunduğu televizyon programının konuğu GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve yazar Ferhat Atik oldu.

Atik programda yaptığı konuşmada, genellikle yazdığı hikâyelerin sahnede oynanacak bir oyun olduğunu hayal ederek tasarladığını söyledi. Atik, yazdığı bir hikâyesinin üniversite yıllarında tiyatro olarak sahnelendiğini belirtti.

Belgesele olan yönelimi ile ilgili konuşan Atik “Ansiklopedileri çok severdim yarı görsel bir sözlük gibi görürdüm ve insanın düşündüğünü sahneye aktarabilmesinin sinema gibi bir gücü vardır. Sinema da insanların beğeni gücüne göre kendinizi ayarlamanız gerekir yani istediğiniz kadar özgün olamazsınız fakat belgesel öyle değildir. Belgesel bilgiyi profesyonel ölçütlere bağlı olarak insanla paylaşma sanatıdır. Bu sanat dalında ilk önce kendi kendime tersine farkındalık diye bir şey çekmiştim ve konusu şuydu ki kökten dindar bir yapının çerisinde bunalan bir kadının hayatından kısa bir kesitiydi” şeklinde konuştu.

“Geleceğe Mektuplar” projesiyle ilgili konuşan Atik, “GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile birlikte GAÜ’nün sponsorluğunda ortak olarak yaptığımız bir projeydi. Hazırlamamız 1 yıl sürdü çünkü 250 tane yetişkinden bundan 25 yıl sonrasını hayal ederek mektup yazmalarını istedik ve 250 tane çocuğa da 25 yıl sonrasını hayal ederek resim çizmesini istedik. Kendine özel müzikler bestelendi ve seslendirmeler yapıldı dev bir belgesel hazırladık. Bunu çok özel bir odada bir kasaya kilitledik ve ilk kez 25 yıl sonra açılıp izlenecek. 25 Senenin 10. Senesi bu Mayıs ayında doluyor, dolasıyla ilk açılım ve izleme tarihi 2038 yılında olacaktır” dedi.

Atik, yazarlık konusunda nasıl ilerlenebileceğiyle ilgili gençlere şu tavsiyelerde bulundu;

“Sözcüklere yatırım yapmadan sadece yazar değil âşık bile olamazsınız. Bu yüzden hayal kurabilmek için sözcüklere yatırım yapmak gerekir. Sadece okumakla olmaz yazarak olur örneğin bir atlet daha hızlı koşabilmek için koşar bu yüzden bir insanın da yazar olabilmesi için yazması gerekiyor.”

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