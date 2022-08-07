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GAÜ'nün özel burs avantajları ile BESYO, 'Özel Yetenek Sınavları' devam ediyor

07 Ağustos 2022 Pazar 17:23
GAÜ'nün özel burs avantajları ile BESYO, 'Özel Yetenek Sınavları' devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) KKTC'ye özel sunmuş olduğu özel burs avantajları ile BESYO, Özel Yetenek Sınavları devam ediyor.

Beden eğitimi ve spor alanında yüksek öğretimi hedefleyen spor tutkunu adaylar için, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 37. yılında KKTC'ye özel sunmuş olduğu %100’e varan burs fırsatı ile, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO) yetenek sınavları her Salı saat 14:00'de GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ BESYO'dan yapılan açıklamada; GAÜ'nün 37. yılına özel sunmuş olduğu burs fırsatı ile yetenek sınavlarının başladığı, aday öğrencilerin, sınavda gösterdiği başarıları neticesinde, burslarını %100'e tamamlama şansı olduğu ifade edildi.

GAÜ BESYO YETENEK SINAVLARI HER SALI GERÇEKLEŞECEK

2020-2021 Akademik Yılı'nda yükseköğretime başlayacak olan KKTC Vatandaşları ve lise eğitimlerini KKTC'de tamamlayan TC Vatandaşı aday öğrencilere yönelik yapılacak olan yetenek sınavları için yapılan açıklamada, her Salı saat 14:00'de GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi'nde gerçekleşeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sınav sonucunda aday öğrencilerin %90 ya da %100 burs alma fırsatı olacağı vurgulandı.

Yetenek sınavlarının sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, aday öğrencilerin yetenek sınavı ile, yüksek okul bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) ile Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) programlarına yerleşebileceği ifade edildi.

Adayların yetenek sınavlarına gelirken yanında, Lise Diploma Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisini bulundurması gerektiği, sporcu geçmişi olan aday öğrencilerin ise yanlarında, alanı ile ilgili resmî belge ya da lisanslarını bulundurması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, GAÜ BESYO Yetenek Sınavları hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara, 0(850) 650 20 00 numaralı telefon numarasından da ulaşılabileceği ifade edildi.

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