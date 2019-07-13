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GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek

GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:41
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Bünyesinde eğitm veren Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 16 Temmuz 2019 Salı günü, saat 11:00’da gerçekleşecek.

Yetenek sınavıyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağını belirterek, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağını ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceğini ifade etti.

Sönmezler, müzik konusunda kendilerini dünya profesynelleri arasında görmek isteyen üniversite adaylarını, GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Giriş Sınavı`na katılmaya davet ederek, son yıllarda müziğe gönül vermiş ve kabiliyetli gençlerin dikkat çektiğini söyledi. Sönmezler "Gençlerimiz bu işin eğitimini alarak dünya çapında müzisyenler olabilirler" diyerek, sanata ve sanatın en önemli dallarından biri olan müziğe gösterilen önem ve ilginin artmasının son derece mutluluk verici olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta müziğin yalnızca hobi olarak değil; aynı zamanda eğitimini de alarak çok daha geniş ve kapsamlı bir biçimde öğrenebilmesinin önemine değindi. Sönmezler, “Birbirinden nitelikli hocalarımız ve müzisyenlerimizle birlikte KKTC’de iyi seviyede müzik eğitimi vermek şimdi çok daha kolay” dedi.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün 2018-2019 akademik yılı itibariyle, almış olduğu YÖK onayı ile birlikte, TYT ile’de öğrenci alımına başladığına vurgu yapan Sönmezler, Türkiye’nin farklı illlerinde de yetenek sınavlarının yapılacağını, sınavların Ağustos ayı içerisinde düzenleneceğini söyledi. Sınavda başarı gösteren öğrencilerin, GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanacaklarını belirten Sönmezler, yetenek Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların, https://education.gau.edu.tr/muzik_ogretmenligi_bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, ahmetsonmezler@gau.edu.tr ve info@gau.edu.tr adresine iletmeleri gerektiğini belirtti.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı şartları ve detayları şu şekildedir;

Yetenek sınavında ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktir. Ancak enstrüman sınavı ayrı olarak hesaplanacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:
 

GAÜ Yetenek giriş sınavına başvuran adaylar, Yeni Lisans öğrencisi ve Yatay Geçiş Lisans öğrencisi olarak iki ayrı sınav düzeyinde değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:

1- Teker teker verilecek olan 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

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2- Aynı anda çalınacak olan 5 adet çift sesin “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması ve hangi aralık olduğunun söylenmesi istenir. (Örnek: Büyük 3’lü, Tam 5’li etc.) (10 puan)

3- Ayni anda çalınacak olan 4 adet 3 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

4- Ayni anda çalınacak olan 3 adet 4 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

5- Çalınacak olan tonal veya makamsal bir ezginin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

6- Çalınacak olan bir ritimsel pasajın “el çırparak” tekrarlanması istenir. (5 puan)

7- Verilecek olan 8 ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması istenir. (11 puan)

8- Adaylar tarafından önceden seçilmiş olan herhangi bir şarkının, türkünün ya da marşın söylenmesi, adayların sesini kullanabilme becerisini, ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliliğini ve ayrıca tonal duygusunu göstermesi istenir. (10 puan)

9- Dikte: Modal ya da Tonal dizilerde 8 ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. (NOT: Dikte sınavları toplu halde yapılır.) (30 puan)

Enstrüman Yeteneği: Adayların birseysel enstrümanındaki düzeyini belirlemek için farklı dönemlere ait (Barok, Klasik etc.,) 3-5 dakika arasında iki ayrı eser çalması istenir. (100 puan)

Yetenek sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı hesaplanır. Hesaplanan genel puanlamaya göre adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısına göre Yetenek Giriş sınavında başarı gösteren adaylar Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Ayrıca, gerçekleştirilecek olan yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgiye; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü, 0392 650 2000 numaralı telefon ve info@gau.edu.tr e-mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

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Gaü Müzik öğretmenliği
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